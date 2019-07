Batman esiste davvero e salva cani e gatti maltrattati

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Alessandro Zoppo Chris Van Dorn, un ragazzo americano di 27 anni, è diventato famoso sul web per le sue gesta: vestito da Uomo Pipistrello,animali abbandonati oe vive a Orlando, in Florida. Il suo nome ovviamente non è Bruce Wayne ma Chris Van Dorn. Chris è un ragazzo di 27 anni con due grandi passioni: l’Uomo Pipistrello dei fumetti DC Comics e gli animali. Di giorno Van Dorn lavora come ingegnere del suono, di notte indossa il costume diabbandonati o. La sua storia è diventata virale perché con la no profit che ha creato,4Paws, è stato premiato dalla piattaforma di fundraising GoFundMe come eroe del mese. “Spinto dalla sua passione per gli animali – si legge nella motivazione del sito – Chris ha lanciato la sua no profit per svuotare i rifugi ere gli animali in tutto il paese. E lo sta ...

