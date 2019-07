Wimbledon – Djokovic si ‘commuove’ sui social | “una lotta titanica con Roger | l’erba

Federer vs Djokovic : lo svizzero ha perso la finale di Wimbledon facendo più punti : A differenza del calcio, nel tennis non si parla mai di chi ha meritato, tirato di più in porta o dell'operato dell'arbitro. Nel tennis, il punteggio finale decreta il vincitore e, generalmente, anche in una finale combattuta, tirata ed equilibrata, non lascia spazio a discussioni. Al massimo, qualche piccolo rammarico ma niente più. Il match del secolo La finale maschile dell'edizione 2019 del torneo di Wimbledon, giocata ieri pomeriggio ...

Wimbledon 2019 - Novak Djokovic il suo orologio firmato Seiko : Novak Djokovic ha impiegato quattro ore e 57 minuti per battere Roger Federer nella finale di Wimbledon, domenica scorsa. Una partita da record già ribattezzata «la finale del secolo» che entrerà nella storia del più antico torneo di tennis al mondo, nato nel lontano 1877. Al termine di questa partita senza fiato, il campione serbo ha sollevato la coppa consegnata da Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, con indosso ...

Finale di Wimbledon : Federer e Djokovic infiniti ma alla fine trionfa il serbo : Finale di Wimbledon: Federer e Djokovic infiniti ma alla fine trionfa il serbo Finale di Wimbledon maschile di un livello eccelso: Djokovic e Federer giocano per quasi 5 ore ad un livello eccezionale. alla fine trionfa Nole al tie-break del 5° set per 13-12, alzando per la 5° volta la coppa del primo classificato davanti ai principi inglesi e a diversi grandi del passato. LEGGI ANCHE: Chi è Marco Cecchinato: guadagni del tennista e ...

Ascolti al top per Sky : Federer-Djokovic la finale di Wimbledon più vista di sempre : Domenica da ricordare su Sky Sport con Ascolti al top per il tennis e la Formula 1. Ieri, la finale di Wimbledon Federer-Djokovic, in diretta esclusiva dalle 15.10 circa alle 20.08 (la più lunga della storia del torneo londinese), visibile anche in 4K HDR su Sky Q, ha avuto un’audience media record di 760.685 spettatori, […] L'articolo Ascolti al top per Sky: Federer-Djokovic la finale di Wimbledon più vista di sempre è stato realizzato da ...

Wimbledon - prima di Djokovic-Federer : le altre quattro partite entrate nella storia : La finale del 14 luglio 2019 tra Novak Djokovic e Roger Federer, terminata con la vittoria del numero uno serbo per 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12, è già entrata negli annali della storia di Wimbledon e del tennis in generale. Una partita resa epica dalla classe del 38enne svizzero e dalla forza di Djokovic, che ha fatto segnare il record di durata per una finale ai Championship (4 ore e 57 minuti) e ha fatto esordire la nuova formula del tie-break sul ...

Wimbledon – Il pubblico fischia Djokovic - Becker stizzito : “Federer è il più grande - ma abbiate rispetto” : Novak Djokovic batte l’idolo di Wimbledon, Roger Federer, e riceve qualche fischio dagli spalti: l’ex coach Boris Becker punta il dito contro i tifosi chiedendo rispetto Sembrava dover essere la giornata di Roger Federer, arrivato a due match point dall’ennesimo titolo di Wimbledon, il 21° Slam della sua carriera, ma Novak Djokovic non è stato dello stesso avviso. Il campione serbo ha trionfato al quinto set della finale ...

A Wimbledon tra Federer e Djokovic il tennis si è trasformato in qualcos'altro : “Proverò a dimenticare”. Ha detto così Roger Federer subito dopo aver perso la finale di Wimbledon, un’altra finale contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo che si è riconfermato il campione dell’erba. “Cercherò di portarmi fuori da qui soltanto i momenti belli, che sono tantissimi”. Non ci ri

Spettacolo a Wimbledon - Djokovic batte Federer in finale : Novak Djokovic e' tornato, per la quinta volta in carriera, sul trono di Wimbledon. Il 32enne serbo, numero uno del ranking internazionale

Nuova classifica ATP – Fognini aggiorna il suo best ranking - Djokovic conferma il primato dopo il successo di Wimbledon : Il tennista ligure sale in nona posizione, avvicinandosi all’ottava di Khachanov, distante solo 115 punti. In testa sempre Djokovic, seguito da Nadal e Federer Il successo di Wimbledon conferma la leadership di Novak Djokovic, che continua a comandare la classifica ATP con 12.415 punti. Il serbo veleggia indisturbato in testa al ranking, con oltre 4000 punti di vantaggio su Rafa Nadal, incalzato a sua volta da Roger ...

Wimbledon - epica finale : Djokovic batte Federer 13-12 al tie break del quinto set : Novak Djokovic bissa il successo 2018 a Wimbledon e sale a cinque trofei complessivi nel torneo londinese, battendo Roger Federer in una finale-maratona di 4 ore e 57 minuti Roger. Il punteggio: 7-6,...

Djokovic Federer e la finale più lunga della storia di Wimbledon : Djokovic-Federer: l'hanno già ribattezzata «la finale del secolo». Quel che è certo è che quella che ha chiuso l'edizione 2019 di Wimbledon è stata la più lunga finale mai giocata nello storico torneo londinese, una sfida destinata a passare alla storia durata 4 ore e 57 minuti. Tanto ci ha impiegato Novak Djokovic per battere Roger Federer al termine di una battaglia epica combattuta a suon di colpi impossibili sul prato del centrale di Church ...

Grande tennis a Wimbledon - Djokovic re in finale storica : Al termine della finale dei Championships piu' lunga di sempre, incerta quanto spettacolare, Novak Djokovic batte al tie-break del quinto set - il primo nella storia di Wimbledon - Roger Federer, bissando il trionfo di 12 mesi fa. Salgono cosi' a cinque i successi del serbo, n.1 del ranking mondiale, sull'erba dell'All England Club. L'ultimo dei quali maturato al termine di una battaglia epica, contro il campione svizzero che, per la terza ...

Kate Middleton premia Djokovic a Wimbledon e consola Federer con una carezza : La prima volta di Kate Middleton a Wimbledon. Elegante sorridente e divertita la duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha colsolato con una carezza Roger Federer e premiato Nole Djokovic a Wimbledon. Il tutto dopo una finale epica chiusa al quinto set con la vittoria del serbo. Kate era accompagnata in tribuna nell’olimpo del tennis mondiale dalla duchessa di Sussex Meghan Markle, sedute fianco a fianco nel Royal Box dell’All England ...

Wimbledon – L’assaggio dell’erba e il bacio al trofeo : le immagini più belle della vittoria di Djokovic [GALLERY e VIDEO] : Novak Djokovic batte Roger Federer nella finale di Wimbledon: il campione serbo festeggia alla solita maniera, mangiando dei ciuffi d’erba e d’ando un bel bacio allo scintillante trofeo Novak Djokovic finisce nuovamente a mangiare l’erba del campo centrale. Il tennista di Belgrado si conferma campione di Wimbledon, bissando la vittoria del 2018, battendo Roger Federer in finale al quinto set dopo 4 ore e 57 minuti di ...