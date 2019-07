Salvini | L' arsenale sequestrato ai neonazisti era per uccidere me

Arsenale sequestrato ai neonazisti - Salvini : “Volevano uccidere me - l’ho segnalato io” : Il vicepremier Matteo Salvini denuncia: " l’ho segnalata io, sono contento di essere stato utile a trovare dei missili. Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano quotidianamente di cui non faccio pubblicità", ha detto parlando dell' Arsenale scoperto a Torino e sequestrato dalla Digos a un gruppo neonazista.Continua a leggere

