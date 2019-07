(Di martedì 16 luglio 2019) Sono sei gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente verificatosi sabato scorso in unaidromassaggio del bagno Texas di Marina di Pietrasanta, in provincia di, in seguito al quale una bimba di 12 anni, originaria di Parma, è in fin di vita. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, il malore o fatto che la piccola possa essere rimastacon iin unvasca.