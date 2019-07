Evade dai domiciliari per vedere Djokovic-Federer | ora rischia quattro mesi di carcere

huffingtonpost

(Di martedì 16 luglio 2019)re daiperla finale di Wimbledon train un pub. Sembra una follia ma è accaduto a Stezzano, in provincia di Bergamo. L’uomo, di 57 anni, è stato scoperto per via di un controllo a sorpresa dei carabinieri, e oradi. Lo riporta ilCorriere della Sera.Stava scontandodiper mancato pagamento dell’assegno familiare all’ex moglie:La pena è scattata il 28 giugno. Il 7 luglio un militare lo aveva già incrociato per strada in bicicletta, e denunciato. Lo aveva anche messo in guardia. Ma Wimbledon è Wimbledon. Così l’altro pomeriggio, visto che in televisione la storica sfida non era in chiaro, l’uomo ha pensato bene di andare a vedersela al bar. E quando la pattuglia ha bussato, lui non c’eraIn seguito all’arresto, ...

