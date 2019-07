Travolta da auto, muore nel Ragusano

Fermato il giovane che in macchina ha travolto una 25enne appena uscita dal ristorante in cui lavorava a Cava d'Aliga, frazione marina di Scicli (RG). La giovane stava gettando la spazzatura nei cassonetti sulla strada provinciale per Sampieri quando è stata investita ed è morta sul colpo. Lascia un bambino di pochi mesi. Ferito anche un collega, uscito dal ristorante per aiutarla a buttare i sacchi di rifiuti nei cassonetti: ora è ricoverato in ospedale.(Di lunedì 15 luglio 2019)