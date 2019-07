calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “siede al tavolo convocato da Salvini con le organizzazioni sindacali e Dial posto di chiedere come mai un senatore indagato per corruzione si trova lì, se la prende con i. Tutto pur di non disturbare la Lega. E si arrabbiano anche se li chiamano zerbini”. Lo scrive Teresasu twitter. L'articolo, ‘Diper? M5S zerbini’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Manovra: Bellanova, 'Di Maio contro sindacati per Siri? M5S zerbini'... -