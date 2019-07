Lugano-Inter | centrocampo ok | verdetti in stand by per difesa e attacco

DIRETTA/ Inter Lugano - risultato finale 2-1 - video e tv : accorcia Kryeziu all'87'! : DIRETTA Inter Lugano streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell'amichevole, debutto di Conte, oggi 14 luglio,.

Inter - le parole di Sensi e De Vrij al termine dell’amichevole con il Lugano : L’Inter ha sconfitto nella prima amichevole stagionale il Lugano per 2-1. Buono dunque l’esordio per il tecnico Antonio Conte. A fine gara le parole dei protagonisti. “Abbiamo fatto una buona prestazione – dice a Inter Tv il nuovo arrivato Sensi, tra l’altro autore di un gol – non era facile dopo una settimana di duro lavoro. Siamo soddisfatti soprattutto perché abbiamo provato a portare in campo i ...

DIRETTA/ Inter Lugano - risultato 2-0 - streaming video e tv : nerazzurri vicini al tris : DIRETTA Inter Lugano streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell'amichevole, debutto di Conte, oggi 14 luglio,.

Lugano-Inter 1-2 - le amichevoli : Sensi illumina - Perisic ara la fascia : Esordio ufficiale per l'Inter di Antonio Conte, che quest'oggi ha disputato la prima amichevole contro il Lugano. Vittoria senza grossi patemi per i nerazzurri, che si impongono 2-1 grazie alle reti messe a segno da Stefano Sensi al 25' e da Marcelo Brozovic al 45' e di Kryeziu per i padroni di casa. Risultato che era l'ultima cosa da guardare, visto che in molti erano curiosi di vedere l'atteggiamento della squadra nerazzurra che, nonostante ...

DIRETTA/ Inter Lugano - risultato 1-0 - streaming video e tv : la prima rete è di Sensi! : DIRETTA Inter Lugano streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell'amichevole, debutto di Conte, oggi 14 luglio,.

Inter. Nainggolan ha lasciato il ritiro di Lugano come Icardi : Radja Nainggolan ha lasciato il ritiro di Lugano. Il belga ha ricevuto lo stesso “trattamento” di Mauro Icardi. Radja è

Inter - anche Nainggolan lascia il ritiro di Lugano : farà ritorno a Milano : Così come Icardi, nemmeno Radja Nainggolan disputerà l’amichevole contro il Lugano. Il belga potrebbe comunque partire per la Cina.“powered by Goal”Dopo Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan. C’era curiosità per capire se almeno il belga avrebbe fatto parte dell’amichevole tra Lugano e Inter, ma così non sarà. Anzi: l’ex giallorosso, così come il compagno di squadra, ha lasciato il ritiro di Lugano.Nainggolan, che non ...

Diretta Inter Lugano/ Streaming video e tv : il calendario dei nerazzurri : Diretta Inter Lugano Streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell'amichevole, debutto di Conte, oggi 14 luglio,.

La prima Inter di Conte a Lugano su Sportitalia (anche in HD su SI Smart) : Sportitalia trasmetterà domenica 14 luglio 2019, a partire dalle ore 17,30 Inter-Lugano, sfida che assegna la Casinò Lugano Cup 2019 e che segna il debutto di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. La prima amichevole dell’estate dell’Inter sarà visibile sul canale 60 DTT e su Sportitalia HD attraverso l’offerta di SI Smart, disponibile in chiaro e gratuitamente per i possessori di...

Inter - Icardi lascia il ritiro di Lugano e torna a Milano : L'Inter è pronta a disputare la sua prima amichevole estiva contro il Lugano che si terrà domenica pomeriggio 14 luglio nella città svizzera. Sarà occasione per vedere la prima Inter di Conte, con i nuovi acquisti che potrebbero già assaggiare il terreno di gioco. I tifosi Interisti finalmente potranno conoscere i vari Lazaro, Sensi e Barella, in attesa di accogliere quanto prima i rinforzi nel settore avanzato. In particolar modo la speranza di ...

Lugano-Inter : domani 14 luglio la ‘prima’ di Conte con un attacco da inventare : Lugano-Inter di domani, domenica 14 luglio, alle ore 17,30 con diretta tv in chiaro su Sportitalia segna l’inizio dell’era Antonio Conte in nerazzurro. Dopo una settimana di lavoro in ritiro proprio nella cittadina svizzera, il nuovo allenatore inizierà a testare le sue idee in amichevole con una formazione che sarà molto differente da quella che ha in testa l’ex Commissario Tecnico per quando le gare inizieranno a contare. Dall’inizio ci sarà ...

Inter-Icardi - rottura definitiva : l’attaccante lascia il ritiro di Lugano : E’ rottura definitiva tra l’Inter e l’attaccante Mauro Icardi, i rapporti difficili tra le parti erano già noti ma oggi è arrivata la conferma ufficiale. L’argentino infatti ha lasciato il ritiro di Lugano, la comunicazione è stata comunicata direttamente dal club nerazzurro. “Mauro Icardi rientrera’ oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione ...

Inter – Non c’è più posto per Icardi : l’argentino lascia il ritiro di Lugano : Mauro Icardi lascia il ritiro dell’Inter: si separano le strade dell’attaccante argentino e del club milanese? Sembra che ormai non ci sia più niente da fare per Mauro Icardi all’Inter: l’ex capitano nerazzurro ha infatti lasciato oggi il ritiro di Lugano del club milanese. A renderlo noto è stata la società con un tweet: “Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante ...

Lugano-Inter in chiaro su Sportitalia : domenica 14 luglio alle 17.30 : La prima partita di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter sarà quella contro il Lugano, di domenica. L’amichevole sarà in chiaro su Sportitalia.“powered by Goal”Dopo una settimana di duro ritiro agli ordini di Antonio Conte in quel di Lugano, l’Inter affronterà la prima uscita stagionale domenica 14 luglio alle ore 17,30, proprio contro la squadra di casa, ovvero il Lugano.C’è una bella notizia per tutti i tifosi ...