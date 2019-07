Il tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio è falso?

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sandra Rondini Secondo Dagospia alcuni rumors ipotizzano che lapossa aver inventato ilconper rompere con il marito Mentre la rete si accanisce contro, presunto amante di, ex moglie del suo migliore amico, Francesco Sarcina, su “Dagospia” si starebbe facendo largo un’altra pista. “I rumors - si legge sul popolare sito web - raccontano un’altra storia: la moglie di Sarcina si è inventata la storia con l’attore solo per chiudere il matrimonio con il cantante delle Vibrazioni...”. Un’ipotesi suggestiva che scagionerebbe completamentee che sta facendo il giro del web, accendendo il dibattito sui social dove sono in tanti a chiedersi se davvero e per quale motivo la bionda showgirl sia arrivata a tanto pur di chiudere per sempre la sua storia d’amore con Sarcina. Intanto, il triangolo ...

