Di Battista | Salvini bugiardo Su Russia difesa ridicola

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) Alessandro Di, uno dei big del MoVimento 5 Stelle che però non fa parte del governo giallo-verde, oggi si è reso protagonista di un lungo sfogo su Facebook. In un post è infatti andato all'attacco di Matteo, sebbene l'intento reale di quello che ha scritto sia di attirare l'attenzione su quanto sta succedendo in Libia e, in particolare, sui missili americani venduti alla Francia e ritrovati in una base di Haftar.Tuttavia quello che ha maggiormente colpito la stampa italiana del post odierno di Diè il fatto che, a differenza degli altri suoi colleghi del M5S, dia apertamente dela Matteo:"Da qualche giorno non si sta parlando di ONG. Lo 'show' dell’immigrazione dove tutti - da destra a sinistra - recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato. Oltretuttoilè impegnato a ...

fanpage : Fondi russi alla Lega, Di Battista all'attacco: 'Salvini è bugiardo, la sua difesa è ridicola' - massimoneri90 : 'È un bugiardo. La sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola', Di Battista attacca Salvini - ClaudioZavatti1 : RT @fanpage: Fondi russi alla Lega, Di Battista all'attacco: 'Salvini è bugiardo, la sua difesa è ridicola' -