Brindisi | incendio in un appartamento | un cane salvato dai Vigili del Fuoco

(Di lunedì 15 luglio 2019) Si sono vissuti attimi di tensione nella mattinata di ieri, 14 luglio, a, nel pieno centro del capoluogo di provincia adriatico, dove ideldel comando locale hanno tratto in salvo unche era rimasto intrappolato in una cucina. Nel vano in questione infatti, all'improvviso, si è scatenato un. Chi si è accorto delle fiamme che fuoriuscivano dalla casa ha chiamato immediatamente i pompieri, che nel giro di pochi minuti sono arrivati sul luogo del fatto di cronaca. Nel frattempo, anche la proprietaria dell'è stata avvisata: infatti, da quanto ricostruito dai pompieri, pare che all'interno dell'abitazione non ci fosse nessuna persona nel momento in cui è scoppiato il rogo. Sono stati gli stessi proprietari dell'abitazione a segnalare la presenza del. Animale rianimato Il barboncino, questa la razza del cagnolino, era rimasto intrappolato ...

