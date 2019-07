Badminton | US Open 2019 | trionfa l’Oriente a Fullerton! Titoli per Cina Taipei 2 | Cina

Badminton - Canada Open 2019 : a Calgary due vittorie per la Corea del Sud - una per Danimarca - Cina ed Australia : Si è concluso il Canada Open di Badminton, torneo di categoria Tour Super 100, con un montepremi di 75000 dollari americani: a Calgary fanno festa quattro Nazionali. Due titoli alla Corea del Sud, gli altri equamente divisi tra Danimarca, Cina ed Australia. Due finali perse per la Cina, una per India, Giappone e Corea del Sud. Di seguito i risultati delle finali del Canada Open di Badminton: Finale singolare maschile Li Shi Feng (Cina) batte ...