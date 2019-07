Wimbledon 2019 | nella finale più lunga Novak Djokovic doma Roger Federer per 13-12 al

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 12-13(3) - il serbo vince i Championships per la quinta volta dopo un match epico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si conclude qui, dunque, una lunghissima DIRETTA LIVE di una Finale storica dell’edizione 2019 di Wimbledon. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un piacevole proseguimento di serata! E’ la Finale più lunga di sempre della storia di Wimbledon, e anche una delle più leggendarie! E con questo successo, inoltre, Djokovic nega a Federer il ritorno al numero 2 del mondo e si ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 12-12 - tie-break decisivo! 1-4 Djokovic, perde la misura del dritto Federer, che ha ora due servizi importantissimi per le sue speranze 1-3 Djokovic, il serbo con il dritto mantiene al momento il minibreak di vantaggio 1-2 Djokovic, Federer sbaglia la direzione e la misura della volée di dritto in uscita dal servizio. Nel frattempo superate 4 ore e 50 minuti: è la più lunga Finale della storia di Wimbledon. 1-1 Servizio ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 8-7 - break dello svizzero che serve per il match 8-7 break FEDERER CON IL PASSANTE INCROCIATO CON DJOKOVIC A RETE! Lo svizzero servirà per il match al cambio di campo dopo quattro ore e più di match! 30-40 PALLA break FEDERER: sbaglia il dritto lungolinea inteso come vincente in uscita dal servizio Djokovic, momento importantissimo della Finale 30-30 Perde la misura del dritto Djokovic, che ha così perso anche il vantaggio che si era ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 6-7 - si va ad oltranza 40-15 Trova il dritto vincente verso l'incrocio delle righe Djokovic 40-0 Non controlla il dritto Djokovic 30-0 Stessa storia per Federer da sinistra 15-0 Ace esterno di Federer, è il ventesimo 6-7 Djokovic, prima esterna per tenere ancora il servizio proprio allo scoccare delle quattro ore 40-15 Federer prende improvvisamente la via della rete, Djokovic è pronto e non perdona 30-15 ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 5-6 - fasi caldissime del match Le ultime due finali andate oltre il 5-5 sono state la Federer-Nadal del 2008 (9-7 al quinto per lo spagnolo) e la Federer-Roddick del 2009 (16-14 per lo svizzero). La situazione di dieci anni fa, però, non si può più ripetere a causa del regolamento che ora prevede il tie-break sul 12-12. 5-6 Djokovic, ancora un dritto incontrollabile per Federer, che ora tornerà a servire per il match. 3 ore ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 1-2 - nessun break nel quinto set 1-2 Djokovic, ancora una prima centrale molto efficace per il serbo che si salva Vantaggio Djokovic, ace centrale, è il nono per lui 40-40 Spettacolare rovescio lungolinea di Federer sul quale Djokovic non può arrivare 40-30 Non blocca la risposta in campo Federer 30-30 Prende lentamente campo Federer, indietreggia Djokovic che alla fine sul dritto conclusivo dello svizzero non riesce a ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 - si deciderà tutto al quinto set 40-15 Sbaglia la palla corta di dritto Federer 30-15 Risposta profonda con il dritto di Federer 30-0 Risolve uno scambio già comandato con il dritto Djokovic 15-0 Subito aggressivo verso la rete Djokovic. Superate le tre ore di match. Era uscito nuovamente dal campo Federer, che adesso è tornato ed è pronto a giocare. Comincerà al servizio Djokovic. Per trovare una Finale senza Federer, ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 5-2 - due break di vantaggio per lo svizzero nel quarto set 40-15 Non si alza dalla racchetta la volée bassa di rovescio di Djokovic 40-0 Non controlla la risposta di rovescio Federer 30-0 Prima esterna vincente di Djokovic 15-0 Ace di Djokovic che è il Falco a consegnargli, palla dentro la riga centrale di un'inezia 5-3 break DJOKOVIC: recupera una parte dello svantaggio il serbo, con un gran rovescio incrociato vantaggio Djokovic, PALLA break: ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 3-2 - break di vantaggio per lo svizzero nel quarto set 30-15 Ace esterno di Djokovic 15-15 Risposta clamorosa di Federer con il rovescio lungolinea 15-0 Seconda sulla riga di Djokovic 4-2 Conferma il break di vantaggio Federer con il dritto oltre il corridoio di Djokovic 40-0 Servizio e palla corta di dritto di Federer 30-0 Dritto in corridoio di Djokovic 15-0 Prima centrale di Federer 3-2 break FEDERER: sbaglia con il rovescio Djokovic, che cede ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) - il serbo torna avanti nel match C'è un po' da aspettare per l'inizio del quarto set poiché ora è Federer a esser uscito dal campo 4-7 SET DJOKOVIC: con cautela il serbo viene avanti e va a vincere anche il terzo set, tornando avanti nel match 4-6 DUE SET POINT DJOKOVIC: esce appena uno slice di rovescio tatticamente valido di Federer, avrebbe messo in seria difficoltà il serbo 4-5 Djokovic, ace di Federer. ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 3-2 - terzo set in equilibrio 3-2 Federer, prima centrale vincente 40-15 Servizio e volée altissima (più uno smash che una volée) di Federer 30-15 Prima a uscire con effetto molto marcato di Federer 15-15 Rovescio lungolinea di Djokovic 15-0 Sbaglia la risposta Djokovic 2-2 Trova il rovescio in avanzamento lungolinea Djokovic, si ritorna alla parità 40-15 Violentissimo scambio sulla diagonale del rovescio, lo vince ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 4-1 - due break a inizio secondo set per lo svizzero 5-1 Federer con un ace, lo svizzero si assicura almeno una possibilità di servire per il secondo set 40-30 Esce il recupero di rovescio di Djokovic 30-30 Palla corta di Federer, arriva male Djokovic che la mette in rete 15-30 Gran dritto di Djokovic che cerca di procurarsi un'occasione per rientrare 15-15 Doppio fallo di Federer, è il quarto 15-0 Servizio e dritto di Federer 4-1 Federer, ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) - il serbo vince il primo set 5-7 SET DJOKOVIC: sbaglia con il rovescio Federer, il primo set è del serbo in 58 minuti, e potrebbe essere una chiave di volta già molto importante del match 5-6 SET POINT DJOKOVIC: il serbo scende a rete con il rovescio e ottiene il punto, ma ora serve Federer 5-5 Sbaglia di nuovo con il dritto Federer su ottima profondità di Djokovic 5-4 Federer, cerca il contropiede con il dritto in ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-5 - sale di giri la sfida 6-6 Ace di Djokovic, si va al tie-break 40-0 Servizio e rovescio di Djokovic 30-0 Risposta non normale di Federer di rovescio, Djokovic è strepitoso nel giocare una palla corta precisissima da vicino alla rete con il rovescio 15-0 Terzo ace di Djokovic 6-5 Tiene ancora il servizio Federer, e si assicura perlomeno il tie-break Vantaggio Federer: un paio di mostruose difese di Djokovic su ...