Clandestini denunciano scafisti | ma spariscono prima del processo

(Di domenica 14 luglio 2019) Federico Garau Sbarcati a Lampedusa lo scorso 7 giugno, alcuni stranieri hanno accusato i tre presunti, che sono finiti dietro le sbarre. Ora ilrischia di saltare: i testimoni infatti sono riusciti a far perdere le proprie tracce in meno di un mese Rischia di saltare ilnei confronti dei tre cittadini stranieri di nazionalità tunisina, accusati di essere deglidagli stessi immigratiche avevano trasportato nel nostro Paese. A distanza di un mese dallo sbarco, infatti, tutti gli extracomunitari che li avevano denunciati sono spariti nel nulla e, di conseguenza, non potranno testimoniare. Nessun incidente probatorio, dunque. “I migranti si sono allontanati volontariamente dal centro di accoglienza di Lampedusa rendendosi irreperibili”, si legge in una nota della questura al tribunale di Agrigento, cone riportato da ...

