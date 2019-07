Simona Halep ha vinto Wimbledon

Wimbledon 2019 - finale femminile : Serena Williams per i 24 Slam - Simona Halep per la grande sorpresa : Oggi pomeriggio, con inizio alle 15 ora italiana, si disputerà la finale dell’edizione numero 126 del singolare femminile del torneo di Wimbledon tra due ex numero 1 del mondo, la statunitense Serena Williams e la romena Simona Halep. In caso di vittoria della prima, risalirebbe al numero 8 della classifica WTA mentre attualmente nel ranking live è numero 9, mentre la seconda è già sicura di tornare al numero 4 e anche in caso di un suo successo ...

Wimbledon 2019 : tra Serena Williams ed il record di Slam c’è solo Simona Halep : Poco più di due ore e dieci minuti, tanto quanto sono durate insieme le due semifinali femminili di Wimbledon. Prima Simona Halep ha sconfitto nettamente Elina Svitolina, poi Serena Williams ha dominato contro Barbora Strycova. Due partite praticamente mai in discussione ed una finale di sabato che promette sicuramente scintille. Serena Williams ha fatto undici, come le finali raggiunte sull’erba londinese, ma il numero nella testa ...

Simona Halep/ Prima finale a Wimbledon per la 27enne romena : sfida a Serena Williams : Simona Halep in finale contro Serena Williams a Wimbledon 2019, sconfitta la Svitolina: 'Una delle migliori partite sull'erba della mia carriera'.

La finale di tennis femminile al torneo di Wimbledon sarà tra Serena Williams e Simona Halep : La tennista statunitense Serena Williams ha battuto la ceca Barbora Strycova per 6-1 6-2 in semifinale a Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo, che si gioca a Londra sull’erba. Nella finale di sabato Williams giocherà

Finale Wimbledon 2019 - Serena Williams-Simona Halep : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Simona Halep e Serena Williams si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2019 che andrà in scena sabato 13 luglio. La statunitense ha liquidato la ceca Strycova in semiFinale, la rumena si è sbarazzata dell’ucraina Svitolina e così le due grandi stelle si fronteggeranno sul Campo Centrale con l’obiettivo di alzare al cielo il terzo Slam della stagione. Serena Williams va a caccia del 24esimo Slam della carriera per agguantare il ...

La tennista romena Simona Halep è la prima finalista al torneo di Wimbledon : La tennista romena Simona Halep ha battuto l’ucraina Elina Svitolina per 6-1 6-3 ed è così la prima finalista di Wimbledon, il più antico torneo di tennis al mondo, che si gioca sull’erba a Londra. Sabato affronterà in finale la

Wimbledon 2019 : Simona Halep per la prima volta in finale - dominata Elina Svitolina : Simona Halep conquista la propria quinta finale in un torneo dello Slam: la rumena è all’ultimo atto a Wimbledon per la prima volta, dopo aver superato l’ucraina Elina Svitolina con un perentorio 6-1 6-3. Halep, che da lunedì sarà numero 4 del mondo in qualunque caso, aveva già raggiunto la finale in altri quattro tornei dello Slam: tre volte al Roland Garros (2014, 2017 e 2018, quest’ultima vinta) e agli Australian Open 2018. ...

Wimbledon 2019 : Simona Halep rischia per un set - poi batte Shuai Zhang e va in semifinale : A cinque anni di distanza dalla prima volta, Simona Halep torna in semifinale a Wimbledon. La rumena sconfigge con il punteggio di 7-6(4) 6-1 la cinese Shuai Zhang, capace per un set di creare seri problemi all’ex numero 1 del mondo. Halep aspetta la vincente del match tra l’ucraina Elina Svitolina e la ceca Karolina Muchova, previsto a seguire sul Court 1: in un caso si tratterebbe del settimo confronto (e di un duello diretto per ...

Wimbledon – Simona Halep è la prima semifinalista : Zhang mette in difficoltà la rumena - ma poi si arrende in due set : Favolosa rimonta di Simona Halep: la rumena elimina Zhang in due set e vola in semifinale a Wimbledon E’ Simona Halep la prima semifinalista di Wimbledon: la tennista rumena, che ieri ha eliminato la giovane promettente Coco Gauff, ha eliminato oggi la sua avversaria Zhang in due set. Un successo in rimonta per Simona Halep, che ad inizio match ha ceduto al gioco della rivale cinese. La numero 7 del ranking WTA è però riuscita a ...

Wimbledon – Simona Halep spezza il sogno della giovane Gauff : la statunitense eliminata agli ottavi : Simona Halep manda al tappeto la giovane Coco Gauff: la rumena stacca il pass per i quarti di finale Simona Halep vola ai quarti di finale: la rumena ha eliminato oggi pomeriggio la giovanissima Coco Gauff agli ottavi di Wimbledon. E’ la rumena, dunque, a spezzare i sogni della 15enne statunitense, che ha regalato emozioni incredibili, attirando su di sè l’attenzione di tantissimi appassionati e ricevendo i complimenti di ...

Wimbledon 2019 - risultati torneo femminile : Simona Halep domina Victoria Azarenka - miracolosa rimonta di Cori Gauff : La partita clou della quinta giornata del singolare femminile di Wimbledon 2019 era il derby tra due ex numero 1 del mondo, una ancora competitiva come la romena Simona Halep e una molto meno come la bielorussa Viktoria Azarenka. Ebbene, Halep ha dominato col punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 6 minuti di gioco con Vika che si è portata avanti per 3-1 nel primo set ma da quel momento ha subito un terrificante parziale di 11 game a 1, va detto che ...

Wimbledon – Tutto facile per Simona Halep : Azarenka ko in due set - la rumena agli ottavi : Simona Halep in scioltezza contro Azarenka: la rumena vola agli ottavi di finale di Wimbledon Sorride Simona Halep a Wimbledon: la tennista rumena ha staccato oggi il pass per gli ottavi di finale del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club. La numero 7 del ranking WTA ha asfaltato la bielorussa Azarenka in tre set. Il match è terminato col punteggio di 6-3, 6-1, dopo un’ora e 7 ...

Wimbledon – A Simona Halep il derby romeno del secondo turno : Buzarnescu sconfitta al terzo set : Simona Halep vince il derby romeno contro Mihaela Buzarnescu: la tennista numero 7 al mondo si impone al terzo set contro la connazionale Simona Halep accede ai sedicesimi di finale di Wimbledon. La tennista numero 7 al mondo vince il derby romeno contro la connazionale Mihaela Buzarnescu, numero 53 del ranking mondiale femminile. Servono 1 ora e 52 minuti alla campionessa Roland Garros 2018 per ottenere il pass per il terzo turno. Halep ...