Non vado in Aula a parlare di fantasie | ha detto Matteo Salvini

Cristina Parodi fatta fuori dalla Rai : "Non sono riuscita a parlare con nessuno. Onda sovranista? Vado a..." : L'incubo di Cristina Parodi si chiama Francesca Fialdini. Dopo averla sostituita alla Vita in diretta, la biOnda conduttrice prenderà il posto della moglie di Giorgio Gori anche alla domenica pomeriggio dopo Domenica In. Per La prima volta, reduce da una stagione con ascolti deludenti, non ci sarà s

‘Antonellina’ fuori dalla Rai - lo sfogo amaro : ‘Se Non mi sento amata - vado altrove’ : Nella serata di martedì, si è svolta la cerimonia di presentazione dei palinsesti Rai per il prossimo autunno. Tra i tanti nomi della prossima stagione, Antonella Clerici è stata la grande esclusa. La conduttrice lo scorso anno ha detto addio a La Prova del Cuoco, dopo 18 anni al timone. Quest’anno i vertici di viale Mazzini hanno deciso di cancellare Sanremo Young e Portobello, nonostante avessero riscosso successo. Al momento l’Antonellina ...

Antonella Clerici : "Io fuori dai palinsesti Rai? So di valere - lavorerò. Mediaset? Se Non mi sento amata - vado altrove" : “Non sono andata alla presentazione dei palinsesti perché non avevo nulla da presentare. Questo non significa però che non lavorerò”. All’indomani della presentazione della stagione autunnale dei palinsesti Rai, parla in un’intervista a Oggi una delle grandi escluse: Antonella Clerici.La conduttrice - legata al servizio pubblico da un contratto da 1 milione e 250 mila euro - non vuole entrare in ...

Flat tax - Di Battista : “Non sono contrario - ma venga accompagnata dalla galera per coloro che evadono” : “Non sono contrario alla Flat tax, ma deve essere accompagnata dalla lotta alla corruzione. In particolare, alla galera per chi evade”. A dirlo, Alessandro Di Battista, che a Polignano a Mare ha presentato il libro Politicamente scorretto, edito da Paper First. Migranti, Di Battista: “L’accoglienza oggi non è un valore. Il dibattito sulle ong mi annoia e annoierà presto gli italiani” ...

De Nicola : “Il caso Ospina Non c’entra - vado via per un altro motivo. Sul rapporto con De Laurentiis…” : De Nicola: “Il caso Ospina non c’entra, vado via per un altro motivo…”. Le sue parole a ‘Il Mattino’ “Fa un certo effetto non vedere Alfonso De Nicola circondato dai suoi grafici e dai suoi appunti medici sui calciatori del Napoli. Ma dopo 14 anni si è interrotto il suo rapporto professionale con il club azzurro. A Dimaro non ci sarà. «E lo ammetto, sono triste ma vuol dire che farò un po’ di ...

Al Pride quest’anno Non ci vado. Eviterò la parata delle multinazionali : Io al Pride, quest’anno, non ci vado. Lo so, si tratta del Pride di New York, il World Pride del 50esimo anniversario della rivolta di Stonewall. Non ho mai saltato un Pride, anzi se possibile ho preso aerei per andare a Pride ben meno noti, e ora che vivo nell’East Coast rinuncio a un così grande evento? Il fatto è che l’arcobaleno, qui negli Stati Uniti, mi ha stancato. È dappertutto. Sulle magliette più tamarre che ci si ...

Corruzione : assessore Sicilia - ‘Dimissioni? Vado avanti - Non cedo mai’ : Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - "Assolutamente no, voglio portare a termine il mio incarico in maniera ancora più decisa. Nella vita sono un operativo, non cedo mai". A dirlo è stato l’assessore all’Energia della Regione Siciliana, Alberto Pierobon, replicando ai giornalisti che gli chiedevano se in

Mondiale donne - Usa : la Rapinoe non canta l’inno. “Non vado da Trump” : di Stefano Ravaglia C’è calcio ma c’è anche tanto risvolto sociale e politico in questo Mondiale femminile in corso in Francia. Dai discorsi sulla parità, alle polemiche per un inno non cantato. E’ ciò che è accaduto in Usa-Spagna, ottavo di finale vinto dalle americane per 2-1, dove la capitana Megan Rapinoe si è rifiutata di cantare l’inno del proprio paese.Schierata apertamente per la salvaguardia dei ...

Non vado a Temptation Island Vip! Cecilia Rodriguez vuole la sua chance in tv come Belen : Cecilia Rodriguez non intende più partecipare ai reality show e, intanto, attende la sua opportunità nel mondo della televisione made in Italy. Dopo essere diventata un'indiscussa protagonista del Grande Fratello Vip 2, Cecilia Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi futuri progetti televisivi, dicendosi stufa di passare per un'eterna entertainer dei reality-show. La ribellione della giovane Chechu è sorta nel momento ...

La minaccia di Matteo Salvini : “Se Non tagliamo le tasse saluto il governo e me ne vado” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha spiegato al Corriere che "anche l'Italia ha bisogno di un approccio di politica economica" come quello americano. Per questo il leader della Lega ha detto di sentirsi "in dovere" di fare una "riforma fiscale coraggiosa". Poi, ha spiegato Salvini, "se non dovessero farmela fare, io saluto e me ne vado".Continua a leggere

Genoa - risoluzione consensuale per Prandelli : “vado via senza rimpianti. Piatek? Non ho avallato la cessione” : L’allenatore di Orzinuovi ha firmato la risoluzione di contratto con il Genoa, esprimendo poi le sue idee sulla stagione scorsa Cesare Prandelli ha firmato la risoluzione con il Genoa, l’allenatore di Orzinuovi chiude così il suo capitolo in rossoblù, terminato con una salvezza complicata raggiunta solo all’ultima giornata. Spada/LaPresse Da contratto, la permanenza in Serie A avrebbe significato rinnovo automatico per un ...