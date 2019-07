De Ligt Juventus | l’Ajax conferma sul proprio sito ufficiale la partenza

De Ligt Juventus - in arrivo : ormai è fatta - già scelto il numero di maglia : DE Ligt Juventus – Sembra ormai finita la telenovela De Ligt. L’olandese è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. L’indizio decisivo è arrivato in queste ore con il difensore olandese che non è partito per il ritiro dell’Ajax in Austria. La conferma che, come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus e i Lancieri hanno ormai chiuso l’accordo […] More

Calciomercato Juventus : de Ligt terzo più 'caro' di sempre - per la A è già da record : Tormentone finito: il Calciomercato della Juventus è pronto a battere il colpo Matthijs de Ligt. Ieri il diciannovenne ha lasciato il ritiro dell’Ajax ed quindi pronto a trasferirsi a Torino. Ancora un mistero il giorno dell’ufficialità, qualcuno sussurra che già oggi o domani arriverà l’annuncio, altri fanno slittare tutto a settimana prossima. La sostanza, però, non cambia, il difensore è un nuovo giocatore dei Campioni d’Italia e si ...

DE Ligt Juventus – Juventus e Ajax hanno l'intesa per il trasferimento in bianconero di de Ligt e dai Lancieri arriva l'indizio forse decisivo per la chiusura dell'affare. Il 'Telegraaf', quotidiano olandese, che il difensore non prenderà parte al ritiro in Austria della squadra biancorossa. Dopo settimane nelle quali il club bianconero e l'Ajax si sono confrontati

Sky : nuova offerta della Juventus per De Ligt - il giocatore non andrà in ritiro con l'Ajax : La Juventus sarebbe sempre più vicina a Matthijs De Ligt. Nelle ultime ore i contatti tra i bianconeri e l'Ajax sarebbero stati costanti, la trattativa è andata avanti ad oltranza e adesso sarebbe arrivata forse ad un punto di svolta. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, la Juve pochi istanti fa avrebbe presentato una nuova offerta agli olandesi. Si spera che essa possa essere la proposta decisiva e che finalmente l'Ajax possa dare il suo ...

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : “E’ fatta per De Ligt - 70 milioni all’Ajax” : Nuovi scenari per quanto concerne la Juventus e l’assalto a De Ligt. Dall’Olanda, infatti, danno l’affare per definito. E’ il ‘De Telegraph‘ a spiegare, sul suo sito internet, che l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Per lo stesso motivo, conferma il quotidiano olandese, il giovane difensore non partirà per il ritiro pre-campionato dell’Ajax. La Juve ha ...

Juventus - ci sarebbe un filo diretto fra Paratici e l'Ajax per chiudere l'affare De Ligt : La Juventus è al lavoro per arrivare a Matthijs De Ligt. I bianconeri sarebbero in costante contatto con l'Ajax e si sarebbe aperto un filo diretto fra le parti: la speranza sarebbe quella di chiudere il prima possibile per permettere a Matthijs De Ligt di unirsi ai nuovi compagni. Anche perché il difensore, che in questi giorni ha ripreso ad allenarsi con i lancieri, non vorrebbe partire per l'Austria dove il club olandese svolgerà la seconda ...

Juventus - De Ligt - possibile chiusura entro venerdì 12 luglio (RUMORS) : E' oramai l'argomento principale degli ultimi giorni di calciomercato: parliamo ovviamente della trattativa fra Juventus ed Ajax per il passaggio del difensore della nazionale olandese De Ligt in bianconero. A detta dei principali esperti di calciomercato, l'arrivo a Torino del centrale è praticamente certo, quello che ancora non si conosce è il giorno che sarà definito ufficialmente questo trasferimento. Secondo alcuni media olandesi venerdì 12 ...

Moggi : 'De Ligt arriverà alla Juventus grazie ai buoni uffici di Raiola' : Gran parte delle società di Serie A hanno ufficialmente iniziato la preparazione estiva, e nel frattempo le rispettive dirigenze lavorano per allestire rose all'altezza di competere nel campionato e, per le qualificate, nelle coppe europee. L'attesa principale riguarda sicuramente la probabile ufficializzazione di De Ligt alla Juventus, che potrebbe arrivare entro questa settimana. L'idea della Juve è di mettere a disposizione di Sarri quanto ...

DE Ligt Juventus- Come riportato dai colleghi della "Gazzetta dello Sport", la Juventus sarebbe ormai ad un passo da De Ligt. Come evidenziato da "De Telegraaf" nella giornata di ieri, il difensore olandese potrebbe arrivare a Torino già domani o nella giornata di domenica. Attesa l'ufficialità nel corso delle prossime ore: affare da 67 milioni

Juventus - stretta finale per De Ligt : offerti 67 milioni all'Ajax (RUMORS) : L'estate è tempo di tormentoni musicali, la Juventus segue questa moda. Innanzitutto ha cominciato con la permanenza di Allegri o meno sulla panchina, poi ha continuato con l'annuncio del nuovo allenatore ed ora ha proseguito con l'affare De Ligt. Restyling in difesa Fabio Paratici, consapevole che la difesa aveva bisogno di un restyling radicale, si è mosso per tempo assicurandosi Merih Demiral del Sassuolo che è già agli ordini di Sarri e ...

Juventus : De Ligt potrebbe arrivare già nel fine settimana - intrigo Chiesa : La telenovela più importante dell’estate del calciomercato della Juventus starebbe per concludersi. Nelle prossime ore l’affare Matthijs de Ligt dovrebbe andare in porto e forse l’olandese sarà a Torino tra sabato e domenica. Paratici ha alzato l’offerta di quel tanto che basta per convincere l’Ajax, i lancieri stanno studiando la proposta e poi daranno il via liberà. E’ l’ultimo tassello che manca, perché il giocatore è d’accordo ormai da ...

Gentile : ‘Con De Ligt il trio difensivo della Juventus sarebbe il più forte in Europa’ : Le ultime operazioni di mercato della Juventus sono sotto i riflettori degli addetti ai lavori che non lesinano le proprie opinioni, tra questi c’è anche Claudio Gentile che nell’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoJuve.com, ha parlato dell'affare de Ligt, del nuovo allenatore dei bianconeri e del mondiale del 1982, in occasione del 37° anniversario del trionfo azzurro a Madrid. 'De Ligt un buon affare' L’ operazione de Ligt si sta ...

Calciomercato Juventus : dopo de Ligt - anche Icardi e Chiesa sarebbero più vicini : Matthijs de Ligt in arrivo, poi assalto a Federico Chiesa e a Mauro Icardi. Gli obiettivi del Calciomercato della Juventus sono chiari e i segnali per chiudere tutte e tre le operazioni sono positivi. Per l’olandese ormai si è arrivati alla stretta finale, i bianconeri hanno alzato l’offerta mentre l’Ajax potrebbe anche abbassare la propria richiesta per accelerare l’operazione. Il viola avrà presto un incontro con la nuova dirigenza della ...

Sport Mediaset - la Juventus vorrebbe ufficializzare De Ligt entro domenica : La Juventus ha iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa, in attesa di partire per la tournée asiatica che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Primi giorni di lavoro alla Juventus per Maurizio Sarri, che ha potuto accogliere anche i nuovo arrivi in bianconero, come Rabiot e Demiral. Si attende però anche l'ufficializzazione del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt, che ...