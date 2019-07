Streghe | Rai2 sospende il reboot

Rai2 pronta a cancellare Streghe dopo il flop di ascolti : arriva NCIS al suo posto? : Un vero e proprio flop di ascolti per il debutto del reboot di Streghe. La nuova serie non è piaciuta al pubblico italiano che non ha fatto altro che commentare negativamente questa nuova versione del cult anni '90 sui social regalando, alla fine, poco più del 4% di share al suo debutto. Inutile dire che molte volte gli ascolti calano nella seconda settimana di programmazione quando la curiosità iniziale lascia poi il posto allo zoccolo duro di ...

Cast e personaggi del reboot di Streghe sbarcano su Rai2 tra polemiche e novità : le anticipazioni dei primi episodi : Cast e personaggi del reboot di Streghe sono pronti a sbarcare su Rai2 portandosi dietro le polemiche che hanno travolto la messa in onda americana. Alcuni non hanno visto di buon grado usare un rinomato titolo per portare sullo schermo un'altra storia, almeno in gran parte, e i fan storici della serie si sono sentiti presi in giro dal lavoro fatto dagli sceneggiatori tanto da voler boicottare la serie. Il reboot di Streghe sbarca su Rai2 ...

Le Streghe ritornano su Rai2 - ma non sono più le stesse : Domenica 7 luglio dalle 21.20, su Rai2 andranno in onda in anteprima per l’Italia le prime tre puntate della serie televisiva Streghe (titolo originale ‘Charmed‘) reboot del più celebre telefilm della fine degli anni ’90 con Shannen Doherty, Alyssa Milano e Holly Marie Combs. Il reboot è una nuova partenza, un nuovo inizio. La storia più o meno è la stessa ma cambiano le protagoniste. Rimangono le tre sorelle – ma i loro nomi ...

Il reboot di Streghe su Rai2 da luglio : finalmente una data ufficiale per la messa in onda di Charmed? : La prima stagione del reboot di Streghe è ufficialmente terminata negli Usa non senza polemiche visto che in molti, soprattutto quelli pronti a paragonare la serie con quella storica, non hanno apprezzato le novità. I vertici The CW continuano a sottolineare il fatto che si è voluto modernizzare lo show ma il pubblico non ci sta convinto che si sia usato il "brand" solo come specchietto per le allodole, dello stesso avviso è Alyssa Milano che ha ...