Pronta la strategia nazionale sulla blockchain | si parte dalla pubblica amministrazione

(Di venerdì 12 luglio 2019)(Getty Images) Entro la fine di luglio approderà sulle scrivanie del governo la bozza di. Gli esperti nominati dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) stanno terminando il documento che dovrà indicare all’esecutivo i progetti da intraprendere nel campo delle tecnologie dei registri distribuiti (distributed ledger technology). Lo schema si concentra proprio sui casi d’uso a cui si può applicare la, a cominciare da quelli che riguardano la. L’obiettivo è quello di adoperare la tecnologia della catena dei blocchi, alla base del bitcoin, nelle pratiche degli uffici pubblici. Il libro mastro digitale servirà sia per certificare e registrare le transazioni con i cittadini, semplificando procedure come, per esempio, quelle del catasto o della motorizzazione, sia per scambiare ...

