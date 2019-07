Pensioni | Tridico Inps | ' Con Quota 100 possibile sostituzione uno a uno'

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Piùanticipate con100 e più posti di lavoro. Sembra funzionare alla perfezione, soprattutto nella Pubblica amministrazione ma anche nel settore privato, il meccanismo messo in piedi dal governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte per dare agli italiani, ancora “bastonati” dalla tanto contestata legge Fornero, le prime risposte in termini di maggiore flessibilità in uscita dal lavoro verso nuove modalità di accesso alla pensione anticipata. Così, almeno, è convinto il presidente dell’Pasquale, il teorico del reddito di cittadinanza tanto caro al Movimento 5 stelle, l’uomo che ha preso il posto occupato per diversi anni dall’economista bocconiano Tito Boeri che invece ultimamente sembrava meno ottimista rispetto alle misure messe in campo dall’esecutivo., presidente: 'Lasta avvenendo' "Mi sembra che – ha detto il ...

