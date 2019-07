scuolainforma

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il portale della Pubblica Amministrazione,, rende noto attraverso unla non disponibilità temporanea deia partire dalle ore 18 di oggi, sino alle ore 8 di lunedì 15 luglio. L’intà deiè dovuta all’aggiornamento del progetto Cloudify. Ecco ilpubblicato sulla piattaforma online.indalle 18 di oggi sino a lunedì mattina ‘Si informa che, a partire dalle ore 18:00 del 12 luglio alle ore 08:00 del 15 luglio, idel portalesarannodisabilitati per consentire, nell’ambito delle attività relative al progetto Cloudify, l’esecuzione di verifiche e test di performance propedeutici all’avvio del nuovo sistema. In conseguenza dell’indisponibilità dei, nel medesimo periodo non sarà possibile accedere ...

scuolainforma : NoiPa, comunicato ufficiale: servizi temporaneamente non accessibili -