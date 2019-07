Google News cambia completamente aspetto sul Web | ecco la nuova interfaccia

Come personalizzare le notizie di Google News : Google News è una delle piattaforme d’informazione più conosciute e importanti del mondo. L’azienda di Mountain View, grazie soprattutto al sito web e all’applicazione mobile, è riuscita a raggruppare tutti i blog e le testate leggi di più...

Google ci spiega la Modalità scura di Foto - News - Android Auto e Calendar : Google illustra quali sono state le scelte adottate per la realizzazione della Modalità scura nelle principali applicazioni, come Foto , Calendar io e News . L'articolo Google ci spiega la Modalità scura di Foto , News , Android Auto e Calendar proviene da Tutto Android .

Google - ha guadagnato 4 - 7mld con le news : 4.59 Google ha guadagnato 4,7 mld di dollari nel 2018 rilanciando le notizie più popolari degli altri siti di news . Lo rileva uno studio di news Media Alliance, che raggruppa editori statunitensi e canadesi, compreso il New York Times, definendo la stima prudente.Le notizie rappresentano tra il 16% e il 40% dei clic di Mountain View e i ricavi di Google derivanti dalla distribuzione di news è inferiore di soli 400mln di dollari rispetto ai 5,1 ...

Google News riorganizza l’interfaccia utente per migliorare la lettura e la condivisione delle notizie : L'aggregatore di notizie Google News ha appena ricevuto dei miglioramenti con la versione 5.12 che principalmente riorganizza alcuni elementi dell'interfaccia, tra i quali il pulsante per la "copertura completa" e alcune scorciatoie. L'articolo Google News riorganizza l’interfaccia utente per migliorare la lettura e la condivisione delle notizie proviene da TuttoAndroid.