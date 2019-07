Tossicodipendenza | il problema non è la droga

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) Abbiamo festeggiato 40 anni di attività lo scorso anno, nel 2018, e la domanda più frequente che ci siamo sentiti porre è stata: “Come è cambiata lain questi 40 anni?”. Non possiamo negare che di differenze ce ne siano, a iniziare dalle sostanze utilizzate, quando nei terribili anni ’80 era l’eroina a farla da padrona, con ragazzi nelle piazze a svelare una nuova piaga sociale.Non a caso furono quelli gli anni in cui nacquero in Italia le comunità per dare una prima risposta a unper il quale non si conosceva la soluzione. Poi è stato il momento delle droghe sintetiche e sempre più della cocaina, che daper i ricchi è diventataper tutti.Unainvisibile, che da l’impressione di coinvolgere e non emarginare e che ha portato a questa situazione di ...

