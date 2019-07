Mercato smartphone in crescita nel 2020 | al contrario della diffusione di Android

tuttoandroid

(Di giovedì 11 luglio 2019) L'analisi per ildegli uomini di Strategy Analytics consegna una buona notizia nelle mani dei produttori ed una cattiva perL'articoloinnel, aldiproviene da Tutto

InsuranceTrade : Più della metà degli automobilisti ammette di distrarsi alla guida per usare lo #smartphone: è quanto emerge da un… - Teomanson : @Ghido85 @XTeam_Maguz Ho capito ma se il problema fosse il mercato smartphone nemmeno Switch normale avrebbe vendut… - Ghido85 : @Teomanson @XTeam_Maguz Non ho detto non convincono tutti, ho detto non convincono molti. L'utenza giovane può grad… -