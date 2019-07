Frostpunk e They Are Billions tra i giochi di luglio di Origin Access

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il catalogo disi arricchirà questo mese con delle gradite aggiunte, come quelle del city-buildere Moonlighter, ma non solo.Gli abbonati premier, nel frattempo, ottengono anche il sorprendente nuovo titolo di EA, Sea of ​​Solitude e A Plague Tale: Innocence.Inoltre, i giocatori avrannoo anche aAre, dopo che il gioco era in precedenza un titolo solo Premium.Leggi altro...

Eurogamer_it : Svelati i giochi in arrivo questo mese su #OriginAccess. -