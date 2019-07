Le dichiarazioni sovraniste aiutano Cuccarini approda in Rai e Heather

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Non la cita, ma il riferimento all’amica amatissima sembra evidente. Dopo l’annuncio del nuovo palinsesto Rai per la stagione autunnale, e l’approdo di Lorellasul servizio pubblico,Parisi ha pubblicato su Twitter un post in commento alla vicenda.“Non scherziamo!”, scrive ironicamente, “Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di. Però, di questi tempi,. Molto”. Negli ultimi anni, le showgirl si sono spesso scontrate a mezzo social, non condividendo lo stesso pensiero su tematiche sociali e politiche. Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di. Però, di questi tempi,. Molto. #parisi#sovranismo—Parisi ...

heather_parisi : Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiaraz… - repubblica : Cuccarini in Rai. Heather Parisi al vetriolo: 'Dichiarazioni sovraniste aiutano' - giornalettismo : 'Un paio di dichiarazioni sovraniste aiutano. Molto'. Il commento di Heather #Parisi dopo la presentazione dei… -