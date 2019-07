Ibm perfeziona acquisto Red Hat per 34 mld dollari

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Ibm e Red Hat hanno chiuso la transazione in base alla quale Ibm ha acquisito tutte le azioni ordinarie emesse ed in circolazione di Red Hat per 190per azione in contanti, per un valore totale di circa 34 miliardi di. L’acquisizione, si legge in una nota del gruppo, ridefinisce il mercato del cloud per le imprese. Le tecnologie hybrid cloud aperte di Red Hat sono ora abbinate all’ineguagliabile portata e ampiezza dell’innovazione e dell’esperienza di Ibm nel settore, oltre alla leadership commerciale in oltre 175 paesi. Insieme, Ibm e Red Hat daranno un nuovo impulso all’innovazione offrendo una piattaforma ibrida multicloud di nuova generazione. Basata su tecnologie open source, come Linux e Kubernetes, la piattaforma permetterà alle aziende di distribuire, eseguire e gestire in modo sicuro dati e ...

