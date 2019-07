wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il fatto è grave: secondo le accuse un ex giudice barese del Consiglio di Stato torturava psicologicamente aspiranti magistrati. Negli ultimi 8 anni, fino a qualche settimana fa, futuri giudici e pm sono stati formati per il concorso in magistratura da un uomo, Francesco, che le molestava, le maltrattava, le ricattava. Ora è stato arrestato, è ai domiciliari. Ma la faccenda alimenta la bufera che già da tempo si sta abbattendo su una magistratura impelagata in scandali che la feriscono fino al cuore del suo Consiglio Superiore, infangata da sentenze pilotate e scontri tra correnti molto violenti. Per anni corsiste e ricercatrici erano divenute vittime dei soprusi e delle perversioni che avvenivano dentro e fuori la Scuola di Formazione Giuridica Avanzata Diritto e Scienza di, indagato insieme all’ex pm di Rovigo Davide Nalin, la sua “sentinella”. Erano desiderose di ...

antocalderone : Bellomo, un Weinstein alle cime di rapa - MilanoCitExpo : Bellomo, un Weinstein alle cime di rapa #DipartimentoInnovazioneTecnologia -