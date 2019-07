Ad un anno dall' aggressione Daisy Osakue vince l' oro nel lancio del disco alle Universiadi

Dalla Luna alla Terra : le tecnologie che hanno cambiato la nostra vita : Le tecnologie sviluppate per portare l’uomo sulla Luna hanno influenzato anche la vita di chi non ha mai messo piede su una navetta spaziale. Un articolo di Jean Creighton pubblicato su Phys.org elenca proprio alcune tra le innovazioni da cui si sono sviluppate diverse numerose tecnologie che hanno avuto ricadute non solo nell’esplorazione dello spazio, ma anche nella vita sulla Terra. Si parte proprio dai razzi, in particolare dal Saturn V, il ...

Universiadi Napoli 2019 – Basket : Italia sconfitta dalla Croazia - gli azzurri giocheranno la finale per l’11° posto : Niente da fare per la Nazionale universitaria di coach Paccariè, sconfitta dalla Croazia con il punteggio di 70-77 Al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Universitaria perde contro la Croazia 70-77 la Semifinale 9°/12° posto del torneo cestistico dell’Universiade di Napoli 2019. Miglior marcatore Azzurro è stato Federico Mussini con 27 punti. In doppia cifra anche Valerio Cucci con 12 punti. “Non posso rimproverare nulla alla squadra ...

Uomini e Donne - Salvatore Di Carlo : "Chiedetelo a chi di competenza" - lo hanno fatto fuori dalla tv : Ve li ricordate Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, una delle coppie più solide e longeve che si sono formate negli studi di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Ormai stanno insieme da più di quattro anni, si sono sposati, si amano. Ma come in molti hanno notato sono

Rete 4 o 'casa Salvini'? Il vicepremier ospite sedici volte dall'inizio dell'anno : sedici ospitate. dall'inizio del 2019 e tenendo conto solo dei programmi di prima serata. Matteo Salvini ha preso casa a Rete4, sua seconda dimora quando non è impegnato nelle dirette social. Interviste, faccia a faccia e confronti (sempre in solitaria) che in realtà si concentrano in due giorni settimanali, il lunedì e il giovedì, ovvero quelli occupati dai talk politici.Il record spetta a Quarta Repubblica con otto interventi complessivi. ...

Amici - Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta : "In pochi lo sanno...". Com'è nato il loro amore dalla De Filippi : "In pochi lo sanno". Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono stati entrambi ballerini protagonisti di Amici e alla corte di Maria De Filippi, esattamente 6 anni fa, è nata la loro storia. Molto riservati, hanno stupito tutti condividendo su Facebook un messaggio dolcissimo. Di più, una dichiarazio

Yemen : più di 190 bambini uccisi dal colera dall’inizio dell’anno : “In Yemen dall’inizio dell’anno almeno 193 bambini sono morti a causa del colera. Nei primi sei mesi del 2019 sono stati registrati quasi 440.000 casi sospetti, di cui circa 203.000 tra i minori sotto i 15 anni, un numero che ha già superato quelli relativi all’intero anno precedente“: secondo Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – la ...

L’Italia di Carlo Vanzina - su Iris dal 7 al 9 luglio un omaggio al regista a un anno dalla scomparsa. : L’Italia di Carlo Vanzina, su Iris un omaggio alla vita e alla carriera del regista. I film in onda dal 7 luglio al 9 luglio su Iris.“L’Italia di Carlo Vanzina” al via da domenica 7 luglio, con nove pellicole in onda in access, prime-time e seconda serata – è la rassegna che Iris, ad un anno dalla scomparsa, dedica al prolifico regista, produttore e sceneggiatore scomparso a Roma l’8 luglio 2018.La nuova ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Marc Marquez è un fulmine su Quartararo e Vinales. Rossi e Dovizioso partiranno dalla Q1 : Marc Marquez. Sempre Marc Marquez. Lo spagnolo domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e va a stampare un tempo che ha dell’eccezionale. Il campione del mondo è inseguito da Yamaha e Suzuki che confermano il buon momento, mentre ancora una volta brutte notizie per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che sono fuori dalla top ten e, quindi, saranno costretti a passare dalla Q1 nelle ...

Fenomeni estremi in Puglia : dall'inizio dell'anno 6 grandinate con danni ingenti all'agricoltura : Nonostante una prima parte d'estate ampiamente stabile e all'insegna del caldo, non sono mancati in Puglia Fenomeni atmosferici violenti, che hanno provocato inevitabili danni all'importantissimo...

Libero : Allegri parla di anno sabbatico - ma se venissero offerte dall’estero? : Dopo il valzer iniziale in cui per qualche settimana l’unico posto fisso assicurato è stato quello di Ancelotti, le panchine della Serie A sono tutte assegnate. Sono rimasti posti in piedi, quelli degli allenatori scalzati. Su questi si sofferma oggi Libero. Nessuno di loro ha lasciato per andare altrove e neppure ha ricevuto l’offerta giusta una volta reso ufficiale e pubblico il divorzio dalla società precedente. Massimiliano ...

Temptation - Raffaella Giudice : 'Sconvolta dalle coppie di quest'anno - sembra tutto finto' : L'ex concorrente dell'edizione 2018 di Temptation Island stronca le coppie di quest'anno e si accoda al pensiero popolare circa la buona fede delle suddette. Queste le parole di Raffaella Giudice a Fanpage.it: "quest'anno sono davvero sconvolta dalle coppie che vi stanno partecipando. Mi sembra tutto molto finto e tutto già preparato". Dunque, secondo Raffaella, nell'edizione di quest'anno le varie coppie starebbero solo fingendo all'interno del ...

Tusk : “Verdi faranno bene a maggioranza in Europa. Più rappresentanti dall’Est” : La promessa di coinvolgere i Verdi “nel processo decisionale Ue” perché “faranno bene alla maggioranza in Europa” e quella di equilibrare le nomine della nuova Europa con la presenza dei 4 di Visegrad. Due punti fermi che Donald Tusk ha voluto riferire alla plenaria del Parlamento Ue al termine del consiglio europeo sulle nomine che hanno delineato i contorni della prossima legislatura a Strasburgo e delle cariche apicali ...

Renzi condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti : Renzi condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti I giudici contabili della Toscana hanno fissato in 15mila euro il danno erariale della nomina di un collegio di direzione provinciale invece di un singolo dg. I fatti risalgono al 2005, quando l'ex premier era presidente di Provincia. Difesa: "Faremo appello, ...

Matteo Renzi condannato dalla Corte dei Conti : dovrà versare 15mila euro per danno erariale : L'ex Presidente del Consiglio condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale: i fatti risalgono al 2005 quando era presidente della Provincia di Firenze. Secondo i magistrati contabili, Matteo Renzi avrebbe causato un danno alle casse dello Stato scegliendo di nominare un collegio di direzione generale invece di un singolo direttore generale.Continua a leggere