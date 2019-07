Zero | per Netflix da un’idea di Antonio Dikele Distefano

Pau Gasol è Campione Unicef per Nutrizione e Obesità Zero : Il giocatore della NBA All-Star e due volte Campione Nba Pau Gasol è stato nominato dall'Unicef Campione Globale per la Nutrizione e Obesità Zero dell'Infanzia. In questo ruolo, il cestista spagnolo - Ambasciatore di buona volontà dell'Unicef nel Paese iberico dal 2003 - aiuterà il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, ad affrontare problematiche legate sia all'Obesità che alla malNutrizione infantile. "Fin troppi bambini non ricevono la ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini non supera l’esame Roger Federer. Lo svizZero vola ai quarti di finale con facilità : Niente da fare per Matteo Berrettini. Il Centrale di Wimbledon e Roger Federer (n.3 del ranking) rappresentano due ostacoli insormontabili per le aspirazioni del nostro portacolori, quasi asfissiato da un avversario di grandissima qualità che, senza fare nulla di particolare, ha archiviato la pratica negli ottavi di finale dello Slam di Londra con estrema facilità, sul punteggio di 6-1 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. Una prestazione ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 2-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : vantaggio netto per lo svizZero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Tre match point Federer 30-0 Chiude il punto a rete con la volée di rovescio Federer 15-0 Servizio e dritto di Federer 2-5 Tiene a zero Berrettini, Federer servirà per il match al cambio di campo 40-0 Prima al corpo di Berrettini 30-0 Buona prima di Berrettini 15-0 Servizio e dritto di Berrettini 1-5 Prima vincente di Federer, che interpreta perfettamente il concetto di game rapido. ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : due set di vantaggio per lo svizZero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Set Federer, che chiude con un dritto incrociato carico. Berrettini torna negli spogliatoi per riordinare le idee. 40-15 Prima centrale profonda di Federer, due set point 30-15 Perde la misura del dritto Berrettini 15-15 Primo doppio fallo di Federer 15-0 Comincia bene Federer 2-5 Ancora break Federer, palla corta di dritto di Berrettini che finisce in rete 15-40 Sbaglia di dritto ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : set e break di vantaggio per lo svizZero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace numero tre di Federer 15-15 Federer spinge sul rovescio di Berrettini e chiude a rete 0-15 Gran recupero di rovescio sulla riga di Berrettini! 2-3 Torna a trovare un buon turno di battuta Berrettini 40-15 Risposta di dritto di Federer sulla quale Berrettini non fa in tempo a girarsi per giocare con il dritto 40-0 Buona prima di Berrettini ancora 30-0 Ancora serve bene Berrettini 15-0 ...

Avete tempo fino al 25 luglio per approfittare degli “Sconti d’estate a tasso Zero” di Unieuro : Unieuro lancia gli "Sconti d'estate a tasso zero", un nuovo volantino valido fino al 25 luglio con possibilità di acquisti a tasso zero. L'articolo Avete tempo fino al 25 luglio per approfittare degli “Sconti d’estate a tasso zero” di Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Expert regala la musica per l’estate con il nuovo volantino a tasso Zero “Un regalo a tutto volume” : Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino "Un regalo a tutto volume", che sarà valido dall'8 o dall'11 luglio 2019 nei punti vendita aderenti: ecco tutte le offerte su smartphone e tablet Android. L'articolo Expert regala la musica per l’estate con il nuovo volantino a tasso zero “Un regalo a tutto volume” proviene da tuttoAndroid.

Finanziamento Expert 2019 : offerte senza busta paga - a tasso Zero - documenti necessari : Grazie ai finanziamenti Expert 2019 è possibile acquistare qualsiasi elettrodomestico o oggetto per la casa pagandolo comodamente a rate. Non sarà più necessario spendere grosse cifre rischiando di svuotare in un solo giorno il portafogli, ma potrete saldare l’intero importo stabilendo con Expert e con una delle finanziarie associate, un comodo piano rateale. Infatti i finanziamenti Expert sono resi possibili dalle collaborazioni con le ...

Petrachi : « Per la Roma è l’anno Zero - ma sono ottimista» : Non mancano le novità nel nuovo corso della Roma, che vedrà non solo cambiamenti dirigenziali ma anche in panchina. Tra le novità c’è un nuovo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, che ha parlato oggi delle aspettative del club in conferenza stampa a Trigoria. “Per la Roma questo è l’anno zero, – ha detto – è una […] L'articolo Petrachi: « Per la Roma è l’anno zero, ma sono ottimista» è stato realizzato ...

Inarrestabile il tour di Renato Zero per il nuovo album - altri due sold out a Milano e Firenze : Il tour di Renato Zero non si ferma più. Dopo le 4 date sold out registrate a Roma e l'apertura di nuovi concerti, gli spettacoli dedicati al prossimo album fanno il pieno anche a Milano e Firenze nelle date del 10 gennaio e del 15 novembre. I biglietti per il Mediolanum Forum di Assago e per il Nelson Mandela Forum non sono quindi più disponibili poiché le date indicate sono già sold out, come le prime quattro che l'artista romano terrà ...

Calciomercato Juventus - Sessegnon ed Eriksen colpi per il 2020 : a parametro Zero : La Juventus, dopo Ramsey e Rabiot, sta già monitorando i possibili acquisti a costo zero per l’estate del 2020.“powered by Goal”Una lista lunga, che ha fatto le fortune della Juventus di Conte prima e Allegri poi. Pirlo, Pogba, Coman, Llorente, Khedira, ed ora Ramsey e Rabiot. Quando si tratta di comprare campioni o giovani pronti a diventarlo a costo zero, i bianconeri sono sempre in prima fila. Con gli occhi già puntati al ...

Icardi potrebbe cercare di liberarsi a costo Zero per andare alla Juventus : Nelle prossime settimane non è da escludere che il mercato si muova soprattutto intorno agli attaccanti. Infatti sono molti bomber in cerca di sistemazione e anche la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo valzer delle punte. Infatti i bianconeri devono risolvere la situazione legata a Gonzalo Higuain. La Juve vorrebbe cederlo ma il Pipita sembrerebbe non volere altri club italiani. Un altro numero 9 in cerca di una sistemazione sarebbe ...

Wimbledon 2019 : il tabellone di Roger Federer. Sorteggio fortunato per lo svizZero - con all’orizzonte una semifinale contro Nadal : Domani scatta Wimbledon e tra i più attesi c’è ovviamente Roger Federer. Lo svizzero inizierà, però, martedì il suo cammino verso quello che sarebbe il suo nono titolo ai Championships. Il Sorteggio di venerdì è stato sicuramente positivo per il nativo di Basilea, che può ritenersi molto soddisfatto di quello che ha previsto l’urna londinese. Un tabellone abbastanza agevole fino ai quarti di finale, con all’orizzonte una ...

Ultimo in concerto a Lignano Sabbiadoro il 29 giugno - info e ingressi allo Stadio Teghil per la data Zero : La serata del 29 giugno è quella di Ultimo in concerto a Lignano Sabbiadoro. Il giovane cantautore romano è pronto a debuttare sul palco di uno Stadio per la seconda data zero del tour che ha dedicato al suo più recente album di inediti, Colpa Delle Favole, che ha portato nei maggiori palasport italiani in una tournée completamente sold out. Il concerto è previsto per le ore 21 ma l'apertura dei varchi è prevista per le ore 16. L'accesso è ...