Ragazza trovata morta in casa | causa è overdose

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – Ancora un decesso per probabilea Roma. Unadi 30 anni, e’ stata rinvenuta cadavere ieri sera poco dopo le 23, all’interno del suo appartamento in via Alessandro Solivetti, nella zona di Torrevecchia. A dare l’allarme sono stati i genitori dellanon avendo piu’ sue notizie da almeno tre giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Montemario, della Compagnia Trionfale, e la VII sezione del Nucleo Investigativo che una volta entrati hanno rinvenuto il corpo della 30enne italiana, di origini colombiane. Insono stati trovati anche alcuni residui di stupefacente. Secondo quanto stimato dal medico legale, lasarebbeda circa 2 giorni. Ora il corpo e’ stato portato presso il Policlinico Gemelli di Roma per l’esame autoptico. Gia’ nella giornata di ieri, un georgiano ...

pumpmking : Cioè non esagero se tipo le parlo di un ragazzo (o ragazza) che mi interessa parte con la sua solita cantilena 'non… - hugmevfede : Lo ha comprato lì pure la ragazza che lavorava nella mia pizzeria e si è trovata da dio - lonelycompass : Ieri sera sono tornata da un giorno e mezzo di escursione nelle highlands scozzesi con una ragazza e un ragazzo bra… -