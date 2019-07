«Napoli | ti racconto Elmas Più Hamsik che Fabian Ruiz Un po’ leggero ma farà strada»

ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019), 19 anni, possibile nuovo acquisto del. Giocatore macedone che negli ultimi due anni ha militato nel campionato turco col Fenerbahce. Abbiamo chiesto di raccontarcelo a Bruno Bottaro esperto di calcio turco. Aprì un blog nel 2013. Lo scorso anno ha lavorato come assistente di produzione nella redazione sportiva della TRT World, tv in lingua inglese a Istanbul. E oggi vive in Germania, a Monaco di Baviera, dove lavora per DAZN. Su Twitter la sua pagina è imprescindibile per sapere cosa accade nel calcio di Turchia. Gli abbiamo chiesto di descriverci. Che tipo di giocatore è? È innanzitutto un giocatore di talento, e non è una novità: era già nei radar delle squadre migliori d’Europa prima di approdare al Fenerbahçe. Era un vero e proprio faro nelle formazioni giovanili della Macedonia (ora Macedonia del Nord). È stato uno dei protagonisti della grande crescita ...

