La storia di Giuseppe Uva | ora che se ne riparla

"Per me l’Italia è diventata un grande cimitero. La storia di Giuseppe mi ha segnata" : “Sono andata dal mio direttore, Stefano Coletta, a spiegargli che per me l’Italia è diventata un grande cimitero”. Federica Sciarelli racconta a La Repubblica il suo momento di sconforto, quando ha pensato di lasciare Chi l’ha Visto?:“Gli altri ricordano una gelateria, un panorama, per me ogni luogo rappresenta un caso da risolvere, un corpo ritrovato. Stavo male. Poi quest’anno la storia di Giuseppe, ...