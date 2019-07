agi

(Di martedì 9 luglio 2019) Forte di due successi ottenuti in rapida successione, come le Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina e il riconoscimento al Prosecco di essere un Patrimonio'umanità targato Unesco, il governatore del Veneto Luca Zaia guarda, fiducioso, al traguardo'Autonomia regionale. Perché il suo mantra è: “Solo i pessimisti non fanno fortuna”. Autonomia vera e non finta. E per questo dice sin da ora che “non firmerò mai un accordo al ribasso”. “Ma finalmente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avocato a sé il dossier (…) e questo mi fa ben sperare” dice il governatore veneto in un' intervista a La Stampa di Torino. Nel riporre la sua fiducia nel premier Conte, però Zaia si augura che “la proposta no prenda una piega imbarazzante” e a tale proposito invia un messaggio agli alleati di governo, i 5Stelle: “I cittadini guardano e ci giudicano”. E lancia loro anche ...

gdonida : RT @Agenzia_Italia: 'Approfittiamo dell’opportunità che la storia ci sta servendo su un piatto d’argento', dice #Zaia #Autonomie https://t.… - fisco24_info : 'Approfittiamo dell'opportunità che la storia ci sta servendo su un piatto d'argento', dice Zaia: Forte di due succ… - Agenzia_Italia : 'Approfittiamo dell’opportunità che la storia ci sta servendo su un piatto d’argento', dice #Zaia #Autonomie -