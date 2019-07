Appendere le scarpe al chiodo | ma non in quel senso

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) Quante volte lesono state la croce della valigia per le vacanze? Zpurs è una piccola clip sfrutta un moschettone pero fissare lee agevolarne il trasporto. Ideale perda ginnastica e sneaker, ma in realtà buono per ogni tipo di calzatura, permette di avere sempre con sé il nostro paio dipreferito, senza dover mettere in conto grandi ingombri. I vantaggi che offre sono diversi, perché oltre a creare spazio nella borsa (per la palestra, per il mare o durante un viaggio), consente alledi respirare tra un uso e l’altro e blocca la proliferazione di batteri ed eventuali cattivi odori. Credit Zpurs Zpurs è disponibile in tre versioni e nei colori arancione, giallo, bianco, verde, azzurro e fucsia, e si può prenotare per 14 euro su Kickstarter.leal, ma non inWired.

