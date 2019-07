ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2019) Di speciale non c’è più niente, certo non è più speciale la “relationship” tra il Regno Unito e l’America: è una relazione disfunzionale come tante altre, al presidente americano Donald Trump piace trattarli così, i suoi alleati. L’ultimo motivo di litigio riguarda l’ambasciatore britannico a Washin

punkrockersouth : Cu parlò m'arricriò,si dice in terronia Trump says UK ambassador 'a very stupid guy' - Alice_Vitali : @jadransk ‘very stupid guy’ ochei. la gravitas questa sconosciuta - so_soyecious : YOURE A VERY STUPID PERSON. ORI E O PE RARA OPONU NI E AFOFUN -