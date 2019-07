Utego ottiene finanziamenti per oltre 1 mln : Milano, 8 lug. (AdnKronos) – Utego, start up italiana fintech, ha ottenuto oltre un milione di euro di finanziamenti, con 509 mila euro dagli investitori del circuito Two Hundred Crowd (200Crowd) e con 540 mila euro di finanziamento agevolato per start up da parte di Invitalia. Il progetto Utego ha dimostrato così di aver convinto sia un investitore strutturato come Invitalia, sia singoli privati interessati che seguono il circuito ...