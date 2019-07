Shawn Mendes e Camila Cabello sembrano confermare di essere una coppia

Shawn Mendes e Camila Cabello - è amore? L’indiscrezione con foto rivelatrici : Più che un’intesa artistica? Stando alle foto della notte tra il 4 e il 5 luglio emerse in queste ore sul web, Shawn Mendes e Camila Cabello – al momento su ogni radio che si rispetti con il loro nuovo singolo Señorita – farebbero coppia anche nella vita e non solo nella musica. I due sono infatti stati ritratti in atteggiamenti piuttosto intimi, dall’evidentissima ‘mano nella mano’, a un quasi bacio nascosto ...

Galeotto il duetto Señorita di Camila Cabello e Shawn Mendes : è nata una coppia? (Foto) : Da quando è uscito il duetto Señorita di Camila Cabello e Shawn Mendes le speculazioni sul rapporto tra i due artisti si sono rincorse fino a quella che sembrerebbe una conferma della loro storia d'amore. Il recente annuncio della fine della sua relazione con Matthew Hussey aveva portato i fan della Cabello a pensare che ci fosse un'altra persona nella sua vita e questa persona sembra essere proprio Mendes. I due cantanti sono stati ...

Shawn Mendes e Camila Cabello fidanzati?/ Mano nella mano mentre la mamma di lui... : Shawn Mendes e Camila Cabello fidanzati? I due artisti beccati mano nella mano mentre la mamma di lui fa scoppiare i rumors...

Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme? Avvistati mano nella mano : Hanno passato insieme il 4 luglio The post Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme? Avvistati mano nella mano appeared first on News Mtv Italia.

Adorerai l’amicizia tra Shawn Mendes e il fratello di Billie Eilish : Sognando una collaborazione The post Adorerai l’amicizia tra Shawn Mendes e il fratello di Billie Eilish appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes ha cantato “Señorita” dal vivo ed è stato grandioso (anche secondo Camila Cabello) : Aww The post Shawn Mendes ha cantato “Señorita” dal vivo ed è stato grandioso (anche secondo Camila Cabello) appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes ha rivelato chi è la sua celebrity crush : No, non è Camila Cabello The post Shawn Mendes ha rivelato chi è la sua celebrity crush appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes vittima di bullismo : «Mi hanno fatto sentire come uno scherzo» : Shawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al successoShawn Mendes, dal bullismo al ...

Señorita : questo è senza dubbio il momento più tenero tra Camila Cabello e Shawn Mendes nel backstage del video : "I love it when you call me Señorita" The post Señorita: questo è senza dubbio il momento più tenero tra Camila Cabello e Shawn Mendes nel backstage del video appeared first on News Mtv Italia.

Mi hanno fatto sentire uno scherzo della natura! I brutti ricordi di Shawn Mendes : Anche Shawn Mendes ha subito atto di bullismo e vuole ricordarlo in un lungo post su instagram esortando i fan e non cedere e a credere nei propri sogni. É uno fra gli artisti più promettenti della musica pop di oggi e idolo delle ragazzine di tutto il mondo. Shawn Mendes macina un consenso dopo l’altro nonostante la sua giovane età. In un lungo post che ha condiviso recentemente sul suo profilo instagram, l’artista ha voluto ...

Camila Cabello e Shawn Mendes : forse non sai che “Señorita” è stata scritta anche da un’altra famosa cantante : Indovina di chi si tratta? The post Camila Cabello e Shawn Mendes: forse non sai che “Señorita” è stata scritta anche da un’altra famosa cantante appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello è caduta perché Shawn Mendes non è riuscito a prenderla durante le prove di “Señorita” : il video memorabile : Tranquillo, non si è fatta nulla The post Camila Cabello è caduta perché Shawn Mendes non è riuscito a prenderla durante le prove di “Señorita”: il video memorabile appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes si è aperto sull’essere stato vittima di bullismo a causa della sua passione per la musica : Un potente messaggio sul credere in se stessi The post Shawn Mendes si è aperto sull’essere stato vittima di bullismo a causa della sua passione per la musica appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello pensa che la “odierai” quando saprai la storia dietro alla collaborazione con Shawn Mendes : Ooh-la-la-la The post Camila Cabello pensa che la “odierai” quando saprai la storia dietro alla collaborazione con Shawn Mendes appeared first on News Mtv Italia.