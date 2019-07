motorinolimits

(Di lunedì 8 luglio 2019) Un GP da archiviare in fretta quello di Germania al Sachsenring per Valentino. Partito 11°, è infatto rimasto bloccato per la maggior parte della gara in un gruppetto in lotta per il 4° posto e ha chiuso in ottava posizione, risultato che stride ancor di più se rapportato al 2° posto del compagno di … L'articolo: “Quest’anno èpiù difficile” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Rossi: “Quest’anno è tutto molto più difficile” - MotoriNoLimits : Rossi: “Quest’anno è tutto molto più difficile” - ecoandecoit : In campeggio, al rientro dal mare, si fa la fila per la doccia! Quest'anno ormai le ragazze sono tutte grandi, e s… -