Pd : oltre 11mln di spese in bilancio - dipendenti e campagne elettorali costi principali (2) : (AdnKronos) – Nel bilancio vengono elencati anche “costi per godimento beni di terzi (affitto, noleggi, leasing, ecc.): ï?§ per manifestazioni, eventi e servizi elettorali in genere 111.221; per godimento beni di terzi afferenti le sedi operative 765.812”. Poi ci sono i “costi per il personale dipendente pari a 4.690.738”. Ci sono 618.828 euro sotto la voce “ammortamenti e svalutazioni”, 7.229 per ...