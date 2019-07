huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Etsuko Shimizu era una mamma con una bambina che non dormiva mai. Levatacce einsonni non l’hanno fermata, neppure l’hanno portata ad arrendersi e ad accettare il consiglio di molti, quel “abbi pazienza, prima o poi passerà”. Lei, fisioterapista e specialista nell’assistenza all’infanzia ha messo a punto unper far dormire i bambini, unche unisce dolcezza e ferme regole, efficace a quanto pare già dopo pochi giorni di applicazione. Edizione Piemme ha appena pubblicato la versione italiana del libro che in Giappone ha già venduto oltre 300mila copie. “Sogni d’oro per bambini e mamme” rivela che tutti i bambini possono imparare a dormire e che la tolleranza quindi non serve, perché bisogna agire. La proposta si basa su diversi approcci. “Tendiamo a dare per scontato che nostro ...

HuffPostItalia : Il metodo giapponese per la nanna perfetta: 5 passi per non passare le notti in bianco - workwealthbumb1 : RT @rumarno2: Il metodo giapponese non piace a Calenda ci avrei giurato,qualsiasi metodo che prevede di risollevare le sorti economiche del… - RonaldK55627565 : PDFEPUB SCARICARE Il Magico Potere Del Riordino: Il Metodo Giapponese Che Trasforma I Vostri Spazi E La Vostra Vit… -