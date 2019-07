Il direttore di Wimbledon ‘perdona’ Fognini

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Londra, 8 lug. – (AdnKronos) – “Un commento infelice, ma è stato abbastanza bravo a scusarsi subito”. Richard Lewis,di All England Lawn Tennis and Croquet Club, club che organizza il torneo di, “perdona” almeno in parte Fabioper le . Il campione le aveva pronunciate dopo la sconfitta al terzo turno del major per mano dello statunitense Sandgren. “E’ stato uno di quei commenti a caldo, un commento molto sfortunato, ma Fabio è stato abbastanza bravo a scusarsi subito”, dice il Ceo del prestigioso circolo, secondo il quale l’azzurro non rischierebbe sanzioni pesanti: “Non mi sorprenderebbe se alla fine arrivasse una piccola multa”. L'articolo Ildi‘perdona’CalcioWeb.

