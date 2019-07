Brad Pitt dice addio al cinema! Ma le ragioni non piaceranno ai fan (Di lunedì 8 luglio 2019) Probabilmente dopo queste dichiarazioni finirà un’epoca dalle parti di Hollywood. Brad Pitt, infatti, sembra essere intenzionato ad abbondare la scena del cinema. Lo ha rivelato lui stesso in alcune dichiarazioni alla stampa. Alzando subito un polverone mediatico e un tam tam mediatico che ancora non sembra essersi arrestato. Perché, si sa, personaggi del genere, anche se famosissimi, irraggiungibili, miliardari e quello che volete voi, entrano nelle nostre case, iniziano quasi a far parte della nostra famiglia.



Brad Pitt infatti ha scaldato il cuore di tantissimi appassionati. Ha stregato le donne, ovviamente, con il suo fascino e il suo portamento. Ha colpito anche gli uomini, con le sue performance da attore navigato, abile a cambiare panni, atteggiamenti, ruoli. Ma adesso si volta pagina, a 55 anni infatti vuole lasciare spazio ai giovani, ritirarsi a vita privata, o quasi. “Credo davvero che questo sia un gioco per uomini più giovani di me” ha detto alla versione australiana del magazine GQ. E i fans non ci possono credere.



Sul set, secondo Brad Pitt, avviene quella che lui stesso definisce "Selezione naturale", per ricalcare il termine di Charles Darwin: non mancano infatti ruoli adulti, profili senior, ma bisogna lasciare spazio al nuovo che avanza. Certo, una cosa c'è da dirla. Il buon Brad ci ha sempre abituato a ironie, scherzi e prese in giro. Che sia quindi solo una montatura? Un modo per farsi ancora sentire apprezzato? Difficile, perché l'attore si lascia andare ad una sua battuta, amara e irriverente al tempo stesso: "Potrei essere già un dinosauro e nemmeno saperlo".

Ma cosa ci sarebbe dietro questa decisione? Una semplice presa di coscienza degli anni che passano, del fisico che non regge? Forse. Ma sul suo carattere e sulla sua indole è sceso da tempo un velo di malinconia e quel suo sorriso da sex symbol appare diverso: più cupo e proprio per questo più penetrante. Molti vedono nella fine della relazione con Angelina Jolie il motivo principe di questa scelta, ma forse ci sono cause più profonde. I rapporti tra i due infatti sembrano essere ripresi, da buoni amici.



Sono finiti infatti i conflitti tra ex, adesso si collabora per i figli, ci si sforza a vivere una relazione di amicizia matura, seria, adulta. Perché l’età aumenta e gli anni passano, portando un po’ di acciacchi e qualche ruga in più. Ma anche saggezza, intelligenza, lucidità. E Brad Pitt lo sa bene.