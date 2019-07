PS4 Pro vs PS4 Slim | quale scegliere

Al via il Red Friday di MediaWorld oggi 4 luglio : PS4 Pro in offerta e tanti giochi a prezzi stracciati : Il grande ritorno del Red Friday di MediaWorld è finalmente realtà! Il colosso della vendita al dettaglio di prodotti elettronici ha infatti ufficializzato una nuova tornata di offerte speciali, che vanno a colorare di rosso i suoi cataloghi. Il tutto prende il via oggi, 4 luglio 2019, e proseguirà fino a giorno 7 del mese in corso, sia per gli acquisti online che per quelli nei diversi negozi distribuiti sul suolo italiano. Le offerte, che ...

PS4 : l'errore "np-31970-0" sta causando alcuni problemi agli utenti : Nella giornata di ieri sono stati segnalati alcuni problemi con Playstation Network e, mentre alcune persone sembrano essere in grado di tornare su PSN, è spuntato un nuovo errore, np-31970-0, che sta dando qualche problema, riporta Gamepur.Il nuovo errore sembra verificarsi quando l'utente tenta di entrare in un party, quindi è probabile che i nuovi problemi siano legati a quelli segnalati in precedenza che, quindi, non sono ancora stati ...

Hitman 2 - Persona 5 e molti altri titoli PS4 protagonisti di una nuova ondata di sconti : Che tu voglia girare il mondo nei panni di un abilissimo assassino o combattere nel ruolo di colorati Personaggi degli anime, troverai certamente qualcosa per te nelle promozioni del PlayStation Store di questa settimana.Risparmia fino al 70% su titoli ricchi d'azione come Hitman 2, Dark Souls III, Jump Force, Persona 5 e tanto altro ancora fino al 26 giugno. Continua a leggere per scoprire la lista completa degli sconti e visita il PlayStation ...

Meglio Xbox One S o PS4 Pro Confronto – Qual’è la migliore ? : Dopo il lancio della Xbox One S da parte di Microsoft e della Playstation 4 Pro da Sony è giunto il momento di tirare le somme e di confrontare le piattaforme per scoprire quali sono i PRO e i CONTRO di entrambe e quale tra le due è la migliore. Xbox One S: Nuovo Design, HDR e Risoluzione 4K Partiamo dalla console di casa Microsoft. Con la Xbox One S arriva sia il supporto per la risoluzione 4K che HDR oltre che un nuovo design. ...

Rage 2 : 1080p60 è il miglior modo per sfruttare Xbox One X e PS4 Pro? - analisi comparativa : Rage 2 arriva su console con tante luci rosa, mutanti in abbondanza ed il tocco di un nuovo team di sviluppo. Avalanche Studios prende in mano le redini della serie unendo le sue forze con id Software per creare qualcosa di unico: uno shooter in prima persona ambientato in un gigantesco mondo aperto. Dal nostro punto di vista, si tratta di un'esperienza speciale e la collaborazione dei due studi funziona egregiamente e anche le scelte tecniche ...

Path of Exile : l'espansione Legion è in arrivo il prossimo mese su PS4 : In arrivo ottime notizie per tutti i giocatori PS4 attualmente impegnati in Path of Exile di Grinding Gear Games: dal blog ufficiale di PlayStation, apprendiamo la data di uscita della nuova espansione Legion, che introdurrà nel gioco numerose modifiche e migliorie.A partire dal prossimo 10 giugno, il nuovo contenuto sarà disponibile su PS4 e Legion sarà solo una delle tante espansioni previste. Il titolo gratuito, riceverà espansioni ogni 13 ...

Team Sonic Racing : Recensione PS4 Pro sul ritorno alle corse del porcospino blu : Arriva finalmente l'ultima fatica di Sega, Team Sonic Racing (titolo arcade ambientato nell'universo di Sonic the Hedgehog). Arriva, però, in un momento un po' particolare; esce, infatti, in una data molto, ma molto vicina al suo secondo nemico per eccellenza Crash Team Racing (il pimo è Mario Kart). Gameplay Il gioco è molto simile a quello visto nei precedenti capitoli, e questo non è un male. Alla fine resta un Racing arcade molto solido e ...

PS5 : una marea di informazioni su specifiche tecniche - streaming - confronti con PS4 Pro e molto altro ancora : L'evento Sony IR Day 2019 si sta rivelando una vera e propria gallina dalle uova d'oro con una marea di informazioni riguardanti PS5 e il futuro del gaming secondo Sony. Ci troviamo alle prese con tantissimi dettagli che ci svelano diversi aspetti dei piani della compagnia per quanto riguarda l'universo PlayStation. È tempo di andare oltre le specifiche di PS5 rivelate finora da Sony e Mark Cerny.I dettagli sono stati riportati da Gematsu e ...

PS4 : l'insider Tidux svela le novità del prossimo aggiornamento : Il noto insider Tidux ha presentato in anticipo le nuove presunte funzionalità che Sony introdurrà con il prossimo firmware di sistema di PlayStation 4.Come riporta PlayCrazyGames, tramite il suo profilo Twitter il gola profonda ha svelato che il colosso giapponese intende accontentare alcune delle richieste più gettonate dalla community del monolite nero con il prossimo aggiornamento di sistema.Tra le novità infatti troviamo la possibilità di ...