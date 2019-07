Siracusa | Falcone | ' pronti a intervenire per ponte sull' Anapo'

liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Così come avvenuto nei mesi scorsi per la frana di Cassaro, siamotempestivamentea strada provinciale 45 per mettere in sicurezza ile ripristinare la viabilità". Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Fal

riccardoalfieri : Il paradosso siciliano: mentre a Palermo, dove c'è la Mafia che uccise Falcone e Borsellino, si depistano le indagi… - SiracusaliveTV : Incontro palermitano Democratici Per Siracusa con Ass.Falcone: 'Ok asse treno Siracusa-Fontane Bianche anche festiv… -