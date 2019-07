Lunedì nuovo vertice su autonomie poi dossier nomine

Parma - Lunedì si va in ritiro : e c’è un nuovo acquisto - Vincent Laurini : La splendida cornice altoatesina di Prato allo Stelvio ospiterà il ritiro estivo del Parma Calcio 1913, dall’8 al 21 luglio. I Crociati hanno scelto ancora una volta la Val Venosta come sede di preparazione, con in programma un’amichevole probabilmente contro una rappresentativa locale e la presentazione della squadra nel centro di Prato. L’Alto Adige porta bene, vista la tranquilla salvezza raggiunta nella stagione da poco conclusa, tanto ...

Livorno - da Lunedì chiude (di nuovo) Il Telegrafo. L’azienda : “Sito rimarrà attivo e i posti di lavoro saranno mantenuti” : Da lunedì i livornesi perderanno un pezzo della loro città: Il Telegrafo, edizione locale del gruppo La Nazione chiuderà ufficialmente e dal primo luglio non sarà più in edicola. La decisione ufficiale, dopo settimane di crisi annunciata, è stata comunicata venerdì dai vertici della Società Poligrafici Editoriale al tavolo tecnico messo in piedi negli ultimi giorni dalla Regione Toscana. Il motivo della chiusura? Le poche copie vendute in ...

Nuovo allenatore Juventus - Guelpa conferma : “Lunedì novità importanti” : Nuovo allenatore Juventus – ?Negli ultimi giorni sembrava aver perso quota la candidatura di Pep Guardiola per la ?Juventus ma non per Luigi Guelpa. Il giornalista de Il Giornale, uno dei primi a parlare dei contatti tra il tecnico spagnolo e la Juve. Il giornalista è intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera per parlare del possibile approdo di Pep Guardiola alla Juve. […] More

Bologna - tecnico e squadra : l’annuncio di Saputo! “Lunedì i dettagli per il nuovo allenatore” : “Lunedì in conferenza stampa entreremo nei dettagli sia per il nuovo allenatore che per gli obiettivi della squadra”. Sono le importanti dichiarazioni patron del Bologna Joey Saputo intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli al Dall’Ara. “Sicuramente non voglio più vivere una situazione come quella di quest’anno. Io sono molto competitivo e non voglio vedere il Bologna dove è ...

Programmi TV di stasera - Lunedì 20 maggio 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con le inchieste di «Report» : Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano - La luna di carta - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Quando Angelo Pardo, informatore medico dalla vivace vita sentimentale, viene ucciso con un colpo a bruciapelo in casa sua, la pista più probabile è quella passionale. Montalbano però non si lascia ingannare dalle apparenze, tanto più che cominciano a saltar ...