La paura delle donne senza paura genera odio

Marco Carta e il furto delle magliette : "Non ho paura del processo" : A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il cantante Marco Carta ha raccontato la delicata vicenda del furto di magliette in un centro commerciale di Milano, che lo ha visto, suo malgrado, coinvolto. Per quell'episodio è stato arrestato: “Sì, non sono finito in cella ma a tutti gli effetti, sulla Carta

Ha paura delle flebo. Ella - a 12 anni - brevetta "Medi Teddy" - l’orsacchiotto nascondi-sacche : Ella ha dodici anni, ma ha già trascorso molti mesi dElla sua vita nelle stanze di ospedale. Una condizione che l’ha portata a fare di necessità virtù, trasformando la sua paura delle flebo nello spunto per aiutare anche altri piccoli pazienti: la bambina, infatti, ha inventato “Medi Teddy”, un orsacchiotto che serve a nascondere le flebo senza ostacolare la somministrazione dElla terapia. Lo riporta la ...

Una donna si era nascosta in un armadio per paura delle botte del marito : Si era nascosta nell'armadio per paura di essere picchiata dal marito. In manette un uomo di 25 anni arrestato dai carabinieri di Biancavilla per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati commessi in danno della moglie, di 26 anni. E' stata la pattuglia impegnata nel controllo del territorio a bloccare l'uomo, mentre alla guida della propria autovettura percorreva a velocità sostenuta il viale Europa nel centro del paese, ...

Incendio : paura a Termini Imerese - rogo in sede Agenzia delle Entrate : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Un vasto Incendio è divampato stamane nella sede dell'Agenzia delle Entrate a Termini Imerese, nel Palermitano. I vigili del fuoco sono intervenuti nei locali che ospitano l'archivio al primo piano di una palazzina a piazza Marina. Il tetto della struttura è gravemente

"Troppa paura delle aggressioni". Nessuno vuole fare più il dottore in Sicilia : Roberto Chifari Deserti i bandi per i medici al pronto soccorso. Le domande presentate sono poco più delle metà dei posti disponibili Nessuno vuole fare più il medico, o almeno, Nessuno vuole fare più il medico a certe condizioni. I camici bianchi Siciliani denunciano stress e disagi, soprattutto in contesti ad alto rischio: su tutti i pronto soccorso sempre più spesso bersagli di aggressioni e liti tra il personale medico e i ...