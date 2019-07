Ceccarini | ' Paratici è in fortissimo pressing su De Ligt'

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) Il mercato della Juventus non passa inosservato agli occhi della cronaca sportiva. Niccolònel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha trattato gli affari in corso dei bianconeri che s'intrecciano con quelli dell'Inter di Antonio Conte. Da tempo Mauro Icardi, ai ferri corti con l'Inter dallo scorso febbraio, è nel mirino die se arrivasse non potrebbe che far piacere al nuovo tecnico Maurizio Sarri. L'allenatore di Valdarno è un grande estimatore dell'argentino, tanto che quando Gonzalo Higuain ha lasciato il Napoli, ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis di sostituirlo con il nerazzurro. La dirigenza della Continassa non ha fretta di ingaggiare il centravanti di Rosario perchè il suo parco attaccanti è affollato e bisognerebbe cedere Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic prima di procedere con altri acquisti. La società di Suning invece vorrebbe risolvere la grana ...

