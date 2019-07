Agricoltura | in 10 anni scomparso un campo di grano su 5

Fenomeni estremi in Puglia : dall'inizio dell'anno 6 grandinate con danni ingenti all'Agricoltura : Nonostante una prima parte d'estate ampiamente stabile e all'insegna del caldo, non sono mancati in Puglia Fenomeni atmosferici violenti, che hanno provocato inevitabili danni all'importantissimo...

Maltempo : Coldiretti Vicenza - danni pesanti per l'Agricoltura in provincia : Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) - “I danni all’agricoltura sono ormai diventati una consuetudine e, in alcuni casi, il bilancio delle aziende agricole propende più per le perdite che per il raccolto. Per questo dobbiamo correre ai ripari, prevedendo un’adeguata copertura assicurativa, con la consapevole

Maltempo Vicenza : danni pesanti per l’Agricoltura in provincia : “I danni all’agricoltura sono ormai diventati una consuetudine e, in alcuni casi, il bilancio delle aziende agricole propende più per le perdite che per il raccolto. Per questo dobbiamo correre ai ripari, prevedendo un’adeguata copertura assicurativa, con la consapevolezza che, con i cambiamenti climatici in atto, la situazione non andrà certo a migliorare”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, ...

Grandine in Emilia : danni estremi all'Agricoltura da Reggio a Bologna [FOTO] : A distanza di ventiquattro ore dal devastante temporale che ha attraversato l'Emilia è il momento della conta dei danni. Purtroppo la situazione è disastrosa : i venti intensi e soprattutto la...

Allarme foreste : l’Agricoltura industriale le sta annientando : Entro il 2020 almeno 50 milioni di ettari di foresta, un’area corrispondente alle dimensioni della Spagna, saranno distrutti per fare spazio alla produzione di materie prime agricole destinate all’industria. Questi dati allarmanti emergono dal recente report Conto alla rovescia verso l’estinzione, diffuso da Greenpeace in occasione del Consumer Goods Forum (Cgf), tenutosi a Vancouver. L’evento globale riunisce le principali aziende ...

Maltempo in Basilicata : danni all'Agricoltura per oltre 10 milioni di euro : Il Maggio estremamente perturbato e caratterizzato da temperature sotto media ha provocato danni pesantissimi al settore agricolo della Basilicata. La Coldiretti stima infatti che vi siano stati...

Maltempo - Alleanza Cooperative : “Danni all’Agricoltura per 2 milioni” : “Smottamenti, allagamenti, straripamenti di fiumi, serre spazzate via dalla furia dell’acqua e cio’ che si e’ salvato prima ammuffisce dopo. E’ di oltre due miliardi il primo bilancio dei danni determinati dal Maltempo con pesanti ripercussioni sulla frutta di stagione”. Così Giorgio Mercuri, Presidente Alleanza Cooperative Agroalimentari in una lettera al Ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione verso la normalità - ingenti danni all’Agricoltura : Forti piogge, frane, esondazioni dei fiumi e piene dei corsi d’acqua hanno messo a dura prova il sistema di emergenza dell’Emilia–Romagna. Dopo l’allerta rossa, il livello di guardia è sceso ad arancione per la persistenza di livelli importanti di portata d’acqua in molti torrenti. Il Secchia, nel Modenese, sta lentamente defluendo nel Po. Nonostante la situazione meteo stia tornando lentamente alla normalità, ...

Coldiretti : il Commissario all’Agricoltura atteso da 50 anni : “Sono quasi 50 anni che nell’ambito della Commissione Europea la responsabilità del settore primario non viene assegnata all’Italia che è il primo Paese dell’Unione per valore aggiunto agricolo ma anche per qualità delle produzioni“: è quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere apprezzamento per l’annuncio del vicepremier Matteo Salvini di voler puntare sull’agricoltura nella scelta dei commissari ...

Maltempo - ConfAgricoltura Modena : i danni all’Agricoltura “ormai incalcolabili” : E’ ancora emergenza a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte tra sabato e domenica nelle campagne modenesi di Bomporto, Bastiglia e Ravarino: a tracimare non sono stati i corsi d’acqua principali ma i canali secondari a causa delle precipitazioni che hanno fatto registrare oltre 85 mm in poche ore. “I danni per le colture sono ormai incalcolabili: le produzioni di pere, uva e frutta rossa sono ormai totalmente ...

Maltempo Emilia Romagna : danni all’Agricoltura per 10 milioni di euro : Mille imprese agricole colpite dal Maltempo per un totale di piu’ di 80mila ettari produttivi compromessi e danni pari a circa 10 milioni di euro per colture e strutture agricole. Sono le prime stime dei danni causati dalMaltempo in Emilia-Romagna fornite della direzione generale Agricoltura della Regione. Stime ottenute in base alle segnalazioni arrivate nei giorni scorsi dalle imprese e dai sopralluoghi dei tecnici cominciati ...

Agricoltura : assessore veneto - 'troppi danni da fauna selvatica - servono piani gestione mirata' (3) : (AdnKronos) - "Il veneto – ha aggiunto l’assessore – sta chiedendo l’autorizzazione ministeriale e dell’Ispra anche per un piano di controllo dei cormorani, che hanno messo in ginocchio le valli da pesca in laguna e nel delta del Po. Servirebbe, inoltre, potenziare i piani di selezione per cervi, ca

Agricoltura : assessore veneto - 'troppi danni da fauna selvatica - servono piani gestione mirata' (2) : (AdnKronos) - "Solo lo scorso anno la Regione veneto – ha reso noto l’assessore - ha ricevuto richieste di risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica per oltre un milione e 200 mila euro e ne ha liquidato 814 mila euro. “Sono risorse pubbliche, peraltro insufficienti a garantire a tutti

Agricoltura : assessore veneto - 'troppi danni da fauna selvatica - servono piani gestione mirata' : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) - “Cervi, caprioli, cinghiali, cormorani, volpi, lepri, storni stanno proliferando anche in veneto in modo incontrollato e causano gravi danni all’Agricoltura e all’ambiente: dobbiamo cambiare approccio e passare da un regime di protezione assoluta ad uno di gestione con