Un’estate fa | uno ’spin-off musicale’ di Techetechetè messo poco a fuoco

(Di venerdì 5 luglio 2019) Pupo e Diana Del Bufalo Aria di (apparente) novità nel prime time estivo di Rai 2. E’ partito ieri sera, sulla rete diretta da Carlo Freccero, un nuovo programma dal titolo Un’estate fa, un vero e proprio ‘tour musicale’ guidato (e non è solo una metafora) da Pupo e Diana Del Bufalo, i quali all’interno di una decappottabile introducono alcuni degli spezzoni dedicati alle hit parade estive più famose della storia (in questa prima puntata spazio ai successi registrati dal 1960 al 1980). Sono proprio i filmati d’archivio, pescati all’interno di un vasto repertorio cinematografico, televisivo e musicale a rappresentare il fulcro della trasmissione. Un’estate fa non è altro che l’ennesimo tuffo nostalgico nel passato, il tentativo di strizzare l’occhio a chi musicalmente quegli anni li ha vissuti e ha voglia di respirare ancora il ...

